Habló Ordenavia y dijo que "le parece bien el plus para los empleados municipales"

Por Urgente Santo Tome 19/05/2020 En la mañana de hoy llegaron las esperadas declaraciones de la actual Concejal del Oficialismo Dra. Maria Ordenavia, quien se refirió al proyecto presentado por el edil de la oposición Santiago Saucedo que busca y sugiere pagar un plus a los trabajadores municipales afectados a los operativos por el covid-19 en nuestra comuna.

En una entrevista brindada a Radio Ciudad 102.3 la profesional del derecho señaló: “ A mí me parece bien lo que se sugiere desde el Concejo, no se trata de un acto irresponsable, no se trata de una cifra millonaria, de un desfalco, o que vayan a poner en quiebra al municipio ni al ejecutivo municipal”. Preguntada que le parece las aseveraciones del Intendente Mariano Garay, que llamó de “irresponsable a Saucedo, Ordenavia afirmó: “Bueno serán las opiniones del intendente, si se opina respecto al proyecto hay dos cuestiones que debemos distinguir, el proyecto del concejal Saucedo y el dictamen de comisión que sugiere nada más esa ayuda, pide al ejecutivo que se les otorgue un plus a aquellos trabajadores que participan de los controles contra el covid-19. Mañana vamos a analizar el dictamen y eso va aclarar todas las confusiones mediáticas que tuvo esto, el Concejo nunca dijo que se debe pagar”. En las últimas horas todo tipo de elucubraciones se concretaron alrededor de la presentación del concejal Saucedo, que aùn no brindò declaraciones a los medios de comunicación sobre su propuesta. El tópico no sólo devela la grieta que existe entre el poder legislativo local y el ejecutivo, sino también pone en escena a varios actores, que en política, de amigos, podrían convertirse en “enemigos” en un abrir y cerrar de ojos. Para el peronismo no es un episodio menor, ya que este año se juega el poder por el poder mismo en el partido que siempre supo cómo hacer para retener la administración en nuestra ciudad.