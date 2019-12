Hector Flores adelantó que habrá "mano dura" a los "infractores" en Santo Tome

Por Urgente Santo Tome 17/12/2019 A un mes de haber asumido como Director de Tránsito de Santo Tome, Héctor Flores irrumpe en los medios de comunicación y ya se perfila como el hombre duro del gobierno municipal. Proviene de una formación castrense, fue policía y Bombero, y dice que no le teme a la firmeza a la hora de tomar medidas contra los infractores. Dice tener buena relación con sus colaboradores, vinculo que los inspectores de la comuna habían roto con el polémico ex director Rito Hernández. Estas y otras percepciones deja la entrevista realizada en la mañana periodística de radio Ciudad FM 102.3 por Augusto Cabral.

Principales declaraciones de Héctor Flores, Director de Transito

“Hace un mes y dos días ya estamos al frente del área de tránsito municipal, trabajando muy fuerte, mi área estuvo un mes acéfalo por la renuncia del anterior director. Tuvimos que reactivar todo dentro de la oficina y con el personal que trabaja en la calle. Yo ya estuve como responsable de tránsito en la época de Farizano. No es fácil es un sector muy complicado”.

“Cuando asumí lo que hace a la parte administrativa la encontré bien, y lo que hace a la parte de transito me encontré con dos bajas, tuve que reacomodar y buscar suplir eso y acomodar todo el sistema, hoy puedo decir que estamos con las 24 hs de servicio y estamos reforzando los fin de semana. Trabajamos con el acompañamiento de la policía de la provincia de Corrientes, que hace la parte de seguridad. Hoy tenemos más de 20 inspectores, es poco”

“Me llevo muy bien con el personal, no tengo queja, no tengo problemas. La primera reunión que tuve ellos me contaron sus inquietudes, y yo las mías, ellos conocen mi sistema de trabajo, yo soy blanco o blanco o negro negro, no hay término medio”

“Con el actual intendente Mriano Garay no tengo problemas me llevo bien, de diez, es una persona que me dio todas las herramientas, el intendente me pidió seguridad en el área, tengo todo el respaldo.”

“ Vamos a tener que poner toda la carne en el asador en lo que hace a la conducción de los chicos menores, las motos, la gente que anda sin casco, sin documentaciones, sin luces, es impresionante la cantidad de infractores. Yo en los operativos salgo con los muchachos, tienen ese respaldo. Antes al inspector le mandaban hacer el operativo y los agentes no se sentían acompañados, yo estoy al pie de todo. Al infractor primero se le hace una advertencia, nosotros nos conocemos bien en Santo Tome, y si en la segunda el conductor cae de nuevo, y bueno, lamentablemente vamos al otro paso. Si el vehículo no está en condiciones hasta la retención se le hace, si no cuenta con los elementos.”

“El tema de los remises es otro, en la primera semana de mi conducción me he reunido con los remises. Hay remises que no están reuniendo las condiciones, nosotros le hemos llamado a los propietarios de las remiserias y les dijimos que exijan un auto en condiciones para sacar a la calle, que tenga todo en regla, el tema de la vestimenta también, le he pedido, un conductor de remis no puede manejar de ojotas, vehículos que se bajen las puertas, los vidrios es decir en condiciones, limpio etc. Aparentemente están trabajando en el tema, sabemos que la situación económica no está fácil, pero hay cosas que se pueden mejorar”.

“Un inspector de transito trabaja 6 hs más o menos y cobran más de 10 mil pesos, eso varía en cada caso, depende de los ítems”

“Hay un pedido de vecinos del barrio San Martin, que pidieron lomo de burro y en la semana lo vamos a estar haciendo, hay gente que se queja. Estamos trabajando con el sistema de monitoreo, que nos ayuda mucho, ellos ven alguna infracción y nos comunican, si es necesario con la policía o tema hospital, hace falta más cámaras nomas, pero las que hay toman bien las imágenes. Para esta fiesta habrá operativos especiales”