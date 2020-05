Ingresos clandestinos a Santo Tome: Gimenez dijo que hay sólo rumores, y pidió al vecino denunciar estas posibles infracciones

Por Urgente Santo Tome 11/05/2020 En las últimas horas fue comentario en la opinión pública santotomeña el posible ingreso ilegal de ciudadanos brasileños a esta ciudad, según trascendidos en las calles de la comuna se observan la circulación cada vez más fluida de personas y jóvenes estudiantes del vecino país, aun en cuarentena y cuando la frontera entre ambas naciones está totalmente cerrada para el paso de las personas. Hasta el momento este portal no recibió ninguna notificación de causa o investigación formal y concreta que llevan a cabo las fuerzas de seguridad locales.

Sobre este tema hablo en la mañana de hoy en los medios de comunicación el encargado del área de Salud del Municipio Dr. Marcelo Giménez, quien señaló: “Es verdad que esta ese comentario no en la calle, uno observa más tránsito y circulación de la gente en la ciudad, pero sobre el ingreso clandestino a Santo Tome de personas de Brasil solo hay rumores, yo hable con todos los jefes de las fuerzas, se comenta de todo. Hasta que pasan con autos por el rio, pero lo cierto es que son solo rumores. Hace unas horas seguimos a un vehiculo con patente brasileña que antes no habíamos visto, cotejamos la información, y encontramos que ese auto ya estaba acá parado desde marzo, en estos días están saliendo mucha gente que antes no circulaba. Igual quiero decirles a todos los vecinos si conocen algún caso de ingreso clandestino a Santo Tome, por favor denuncien”. El profesional también subrayo sobre la nueva fase en la que ingresa la ciudad en etapa de cuarentena. “Se van a permitir los deportes individuales como tenis, padel, golf solo con medidas estrictas y en el predio de estas disciplinas no podrá haber cantina etc. Los paseos para adultos mayores de 65 años a 200 metros de la casa, también de los niños acompañados por un adulto, repetimos que no está permitido juntarse en grupos de personas”.