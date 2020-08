Joselino Fernandez Blanco: " El Intendente reaccionó mal, llaman de delito institucional a tapar un pozo"

Por Urgente Santo Tome 01/08/2020 En el día de ayer se concretó las declaraciones muy esperadas en todo el conflicto político inesperado que tiene en vilo a Santo Tome. En la mañana periodística de Santo Tome el Dr. Joselino Fernandez Blanco brindo una entrevista a Radio Ciudad FM que trascendió en toda la provincia. En ella, el reconocido dirigente radical local y funcionario público dio su parecer sobre el episodio que desató la ira del jefe comunal santotomeño Mariano Garay. Fernandez Blanco se mostró sorprendido por la denuncia de golpe institucional por la pretensión e iniciativa “de arreglar una calle de la comuna”.

Resumen extraido del diario El Libertador de Corrientes

Qué te pareció la reacción de Mariano Garay?

-Sinceramente es difícil de calificar, pero decir que hay un golpe Institucional por tapar el pozo de una calle me parece que es un exceso. Los golpes institucionales son otra cosa. A mí me parece que es un hecho absolutamente banal. Estuve escuchando el audio, dice que pasó por ahí, que estuvo mirando… Se hubiese bajado, hubiera traído las máquinas de la Municipalidad y colaboraba. No hay nada grave en eso.

¿En ningún momento recibieron esa propuesta de ayudarlos? ¿En ningún momento se acercaron las máquinas ahí, en la calle María Elena?

-No que yo sepa. En el momento que yo estuve, que fue en un momento que llegaba un camión y tiro un poco de ripio, nadie estuvo ahí. Hay que sacarle esa carga de que se comete un delito… Acá me parece que hay mucha gente nerviosa, que tendría que tranquilizarse, ponerse manos a la obra y solucionar los problemas de la gente.

¿Te sorprendió la reacción del Intendente? ¿Esperabas algo así?

-No, en ese momento no. No me pareció una cosa que tenga mucha entidad. Yo hace mucho tiempo, veníamos planteando e inclusive veníamos hablando con una concejal, que somos vecinos, de gestionar alguna forma para construir el pavimento sobre el frente de nuestra calle. Así que somos particulares, digamos, afectados por la falta de la obra de pavimento. Vivimos tapados por el polvo, así que es una cuestión natural que los vecinos quieran que se realice la pavimentación para terminar con este tema.

¿A qué atribuís esta reacción del Intendente? El Intendente se mostró muy ofuscado. Dijo que la falta de la compra de la máquina motoniveladora, también en eso está poniendo palos en la rueda, que hay un grupo en Santo Tomé que quiere un golpe de estado en el Municipio, que quieren cogobernar…

-No. Sinceramente no sé, no me puse a evaluar todo ese discurso donde vincula a personas, hechos y califica como golpe institucional, por el hecho de situaciones absolutamente normales. Ayer tuvimos una reunión con dirigentes de nuestro partido y hubo un dirigente que recordaba que hay una cantidad de estos lomos de burro, que son realizados por particulares. Y que la Municipalidad no lo puede denunciar por eso. De última, son faltas municipales. No tiene entidad de que alguien trata de solucionar un problema, pase manos a la obra y sea una falta municipal.

Claro, porque los vecinos de ahí, de María Elena, nos contaban que el polvo no los deja vivir, que hay muchos pozos y que era medio complicado transitar por esa arteria, Joselino.

-Es así. La puerta de mi casa está las 24 horas cerrada o es imposible abrir las ventanas. El polvo es una cosa que te destruye todo. Abrís la ventana y a los 5 minutos estas con el polvo en la boca. Por eso, yo creo que el Intendente tendría que ser más empático y tratar de entender que la gente tiene un problema real. Y que los barrios hoy, con el crecimiento del parque automotor, generan un problema de una gran intensidad.

En medio de todo esto está el tema de la compra de la motoniveladora. Como analista, ¿qué te parece ese tema? En medio de la situación económica en el cual nos encontramos…

-No conozco la problemática de la motoniveladora. No conozco porque el parque automotor de la Municipalidad es muy importante, creo que tienen dos máquinas motoniveladoras. Así que no sé cuál es el debate.

¿Te parece que hay algo montado en todo esto? ¿Hay una especie de exageración en las reacciones? ¿Qué sentís después de haber tenido ese tipo de aseveraciones por parte de Mariano Garay?

-No, lo que creo es que la reacción es destemplada. Vinculó una máquina quemada, personas, partidos políticos, al Gobernador de la provincia… Realmente el discurso es increíble ¿Qué tiene que ver el Gobernador con los pozos de la calle María Elena? ¿Qué tiene que ver la máquina que le quemaron a la Municipalidad, con el concejal Saucedo, que con los vecinos tapa un pozo? Me parece que hay una mentalidad conspirativa.

¿Cómo creés que va a terminar todo esto? Nos llaman los vecinos y nos dicen que la obra quedó inconclusa, quieren que alguien vaya a terminar eso que se inició.

-Mi sentido común me dice que la Municipalidad tiene que avanzar y solucionar el problema. No hay otra cosa.

Tendría que dar la solución el Municipio.

-Pero si particulares lo pueden hacer, ¿por qué no lo va a poder hacer el Municipio? Es más, el señor Suaid manifestó que tiene comprada la tierra. Es simplemente decirle al señor Taylor, que lleve los camiones y de paso lo emparejen. Si no quiere hablar con el señor Taylor, que lleve el personal municipal, tapan los pozos y somos todos felices. Es simple, si es un pozo.

¿Algo más para agregar?

-No. Simplemente decir que yo no estoy vinculado a ese hecho. Me parece de una gran sonsera. Yo creo en las sociedades abiertas, participativas y donde más gente se involucre. Yo hace tiempo que trabajo para la gente. Y, sobre todo, uno que vive ahí en el barrio, quiere que tenga las obras, paseos, plazas, veredas en buen estado.