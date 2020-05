La canasta básica subió un 14% en el primer cuatrimestre en Corrientes

Por Urgente Santo Tome 21/05/2020 La Canasta Alimentaria, que mide la evolución de los precios de productos alimenticios necesarios para la subsistencia, y marca el umbral por debajo del cual se cae en la línea de indigencia, acumuló una suba del 14,8 % en el primer cuatrimestre.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 3,1% en abril.

De esta forma, una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores de edad necesita ingresos por $ 17.895,63 para no caer en la indigencia.

Por su parte, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) avanzó 1,4 % durante abril. Así, una familia, integrada por dos adultos y dos niños de seis y ocho años, necesitó percibir ingresos por $ 45.593,98 para no caer debajo de la línea de la pobreza, de acuerdo a lo que indicó el organismo.

Aquí se tiene en cuenta la necesidad de alimentos y bebidas, indumentaria y el pago de servicios. Este índice se incrementó 9,3 % entre enero y abril, debido a que las tarifas de los servicios públicos se encuentran congeladas desde principios de año.

En marzo, se habían dado a conocer los datos del segundo semestre del 2019 y allí se registró que el 35,5% de los habitantes estaban por debajo de la línea de la pobreza, lo que representó un aumento de tres puntos y medio frente al 32% registrado de finales del 2018.

El nivel de indigencia medido entre julio y diciembre del año pasado fue de 8%, con un incremento de 1,3 puntos en relación al 6,7% del segundo semestre de 2018.

Cuántas personas no tienen acceso a la canasta básica

Sobre una población de 47 millones de habitantes, alrededor de 16,4 millones de personas no tuvieron los ingresos suficientes para adquirir la alimentación, servicios básicos e indumentaria, que se requieren para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza.

Fuente Momarandu.com