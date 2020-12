La Justicia no dio lugar a un amparo, y el Concejo seguirá con 7 bancas en 2021

Por Urgente Santo Tome 01/12/2020 En un fallo concretado el pasado 26/11 por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Electoral la justicia santotomeña rechazo un recurso de amparo presentado por dos dirigentes de la localidad para aumentar el numero de Concejales. La noticia fue conocida hace pocas horas y es determinante. Segun el texto, la solicitud de BARROS PERKINS ANTONIO JORGE, AMUEDO JORGE EDUARDO C/ CONCEJO DELIBERANTE DE SANTO TOME CTES y/o PODER EJECUTIVO MUNICIPAL DE SANTO TOME CTES. S/ AMPARO (FUERO CIVIL)'' EXPEDIENTE N? TDC 443/19 no tiene lugar dado que Santo Tome no cuenta con el último censo concretado. La decisión que toma el poder judicial, luego del pedido de aclaratoria del Cuerpo Deliberativo es un duro reves judicial para aquellos que pretenden cargos públicos sin remitirse a la actual carta orgánica. Una encuesta divulgada por Urgente Santo Tome señaló que el 80 % de los vecinos de la localidad no quieren el aumento de ediles en el cuerpo deliberativo. Ampliaremos

Fallo de la Cámara de Apelaciones

Camara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral Poder Judicial Provincia de Corrientes *.5C1201.787549.* TDC 443/19 N? 161 CORRIENTES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. Y VISTOS: Estos obrados: ``BARROS PERKINS ANTONIO JORGE, AMUEDO JORGE EDUARDO C/ CONCEJO DELIBERANTE DE SANTO TOME CTES y/o PODER EJECUTIVO MUNICIPAL DE SANTO TOME CTES. S/ AMPARO (FUERO CIVIL)'' EXPEDIENTE N? TDC 443/19. Y CONSIDERANDO: LA SENORA VOCAL DOCTORA MARIA HERMINIA PUIG DIJO: I.- Vienen estos autos a tenor del llamamiento de autos para resolver de fs. 202 y orden de votacion. Contra la Sentencia N?141 del 22 de septiembre de 2020 se presenta el Sr. Etchegaray, alegando su caracter de Vicepresidente primero del HCD, a plantear recurso de aclaratoria. II.- Analizando la cuestion, existe una evidente falta de legitimacion en el recurrente, de conformidad con el art. 26 inc. 8) de la COM, el representante legal del Municipio es el Intendente, asi se expresa en el texto que hace referencia a las funciones del Departamento Ejecutivo Municipal:'' Representar a la Municipalidad por si o por delegacion en relacion exterior y ejercer por si o por apoderados ante los tribunales y cualquier otra autoridad como demandante o demandado, los derechos y acciones que correspondan al Municipio'', sin que ello contraste con la norma que determina que Gobierno del Municipio (art. 15?) corresponde al Departamento Ejecutivo y al Honorable Concejo Deliberante, supuestos que no deben confundirse en orden a las competencias y potestades de cada uno. III.- Sin perjuicio de ello, procedere a senalar lo siguiente en relacion al alcance de la remision efectuada en el punto 1?) de la Sentencia N? 141, en cuanto dispone se aplique el art. 32 de la COM (Carta Organica Municipal) del ano 1994 que preve una base de representacion de dos concejales cada 5000 habitantes. Conforme lo explique en el considerando VI- de la Sentencia N? 141 del 22 de septiembre de 2.020, la declaracion de inconstitucionalidad del art. 31? de la actual COM, esta dirigida no al numero actual de concejales en si mismo, sino a la imposibilidad de su actualizacion de acuerdo al crecimiento demografico de la ciudad, por ello, considerando que la declaracion de inconstitucionalidad de la norma conlleva a su no aplicacion, es imperativo senalar una norma de referencia que si corresponde aplicar y, en la especie, hasta tanto se produzca una modificacion constitucional de la COM, sera de aplicacion el articulo 32? de la anterior Carta Organica que establece como mecanismo de actualizacion que se aumentara el numero de concejales en relacion de 2 por cada 5000 habitantes, manteniendo un numero impar de concejales. Con lo cual la sentencia solo ha establecido una pauta para actualizar la cantidad de concejales a futuro y no ha modificado la cantidad actual. ASI VOTO. LA SENORA VOCAL DOCTORA MARTHA HELIA ALTABE DE LERTORA DIJO: I.- Me adhiero al voto de la Sra. Vocal Dra. MARIA HERMINIA PUIG, a los que agrego: Conforme lo planteado por las partes en sus posiciones de actores y demandados, corresponde interpretar que hasta tanto se reuna una Convencion Constituyente y contemple en el texto de reforma el aumento del numero de concejales en proporcion al aumento poblacional, debe entenderse que el Concejo Deliberante se compone de dos (2) concejales cada 5000 habitantes y, que de ningun modo debe modificarse la composicion del actual Concejo Deliberante, sino que este Fallo regira para futuro, una vez que el mismo se halle firme y consentido, debiendo considerarse la proporcion aludida en la proxima eleccion, si es que con anterioridad a la misma no se adecua el texto de la Carta Organica Municipal a los requerimientos apuntados en el Fallo N? 141 respecto a la proporcionalidad (art. 71 de la Constitucion Provincial.) ASI VOTO.- Por ello, SE RESUELVE: 1?) HACER SABER al recurrente lo expresado en el punto II). 2?) Aclarar la Sentencia N?141 del 22 de septiembre de 2020, en los terminos del considerando III). 3?) Insertar, registrar y notificar.