Las peluquerías de Santo Tome pidieron abrir, aducen que pueden cumplir con las normas preventivas

Por Urgente Santo Tome 20/04/2020 Una de las actividades económicas que hasta el momento no pudieron y no obtuvieron la autorización para volver a abrir locales fueron las peluquerías en Santo Tome. Y es por ello que algunos referentes del sector salieron a plantear fuertemente la grave situación que atraviesan. Según pudo saber www.urgentesantotome.com varios estilistas de la comuna fueron a exponer su cruda realidad a los Concejales de la localidad, los cuales fueron recibidos. En ese encuentro, los profesionales plantearon un esquema de trabajo para volver y cumplir con las normas de seguridad higiénica para evitar el coronavirus, que dicen, se aplican en otras ciudades de la Argentina. En la mañana de hoy el Vicepresidente del Concejo Deliberante Dr. Eduardo Etchegaray se refirió a este punto que aún no está contemplado por el comité de emergencia: “ Si nos vinieron a visitar algunos profesionales de la peluquería, plantearon un esquema de trabajo bajo estrictas normas de seguridad e higiene, ellos quieren abrir, hace más de un mes están parados, los recibimos, pero la última palabra la tiene el comité de Emergencia de Santo Tome, ellos deben decidir si vuelven a abrir las peluquerías”.