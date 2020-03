Los aserraderos de Santo Tome sienten el impacto del coronavirus. Se cortó la cadena de pagos

Por Urgente Santo Tome 23/03/2020 Las consecuencias económicas por el avance de la pandemia del coronavirus en Argentina ya se siente en uno de los sectores con más potencial en Santo Tome. Los aserraderos no están exentos del impacto de la cuarentena obligatoria que vive el país, hablan de una baja de la actividad y de incertidumbre. Consultado por www.urgentesantotome.com uno de los referentes de la industria de la madera Raúl el “Negro Falero” señaló: “ La situación es bastante complicada, hoy lunes hay varios aserraderos que están trabajando porque se consiguió un permiso especial para aserrar los rollos que ya se encontraban emplanchadas y evitar que se echen a perder, y ahí se parara todo nuevamente, porque desde el jueves no estábamos trabajando y a partir de allí la actividad va quedar totalmente paralizada, teniendo en cuenta que es una actividad que no está en primera necesidad salvo, los aserraderos que fabriquen pallets para la industria alimenticia, pero el resto de los aserraderos relacionados con el mueble o la construcción va estar totalmente parado, es razonable porque sabemos que es una industria que mueve mucha mano de obra, así que el 90 % de la industria va estar paralizada y acá en Santo Tome prácticamente toda, y bueno es una situación complicada en lo económico, pero somos conscientes de la salud, así que estamos acatando la reglamentación de cuarentena. Después negociaremos, hablaremos con el gobierno, con los Bancos, etc, para ver que ayuda podemos conseguir para reiniciar la actividad, pero la cadena de pago está totalmente cortada, esta todo parado”.