Los docentes de la provincia y el gobierno acordaron un aumento salarial del 24%

Por Urgente Santo Tome 06/03/2020 La Provincia llegó a un acuerdo salarial con la mayoría de los sindicatos docentes ayer. Fue en el ámbito de la Mesa de Gestión que venía reuniéndose con el fin de alcanzar tal acuerdo. Ahora, la administración de Gustavo Valdés se alista para dar a conocer subas para todos los empleados estatales, incluyendo a los jubilados. De hecho, no solo los sueldos vendrá con mejoras para el sector, sino que también los adicionales (plus) que se pagan mensualmente.

El Gobierno provincial y cuatro de los seis sindicatos acordaron, en la reunión que mantuvieron ayer a la tarde en el Ministerio de Hacienda, que los trabajadores de la educación alcancen este año una corrección de más de 1.800 pesos al salario básico, lo que representa una recomposición del 24 por ciento.

Además, los decentes percibirán 2.100 pesos más del Fondo Compensador y ambos montos se alcanzarán en tres tramos, a lo cual se le suman los aumentos del plus que cobran todos los empleados provinciales y que Valdés dará a conocer en los próximos días junto al incremento salariar para el resto de la administración pública.

Cabe señalar que Suteco y Sadop no suscribieron en la ocasión, porque solicitaron unos días para hacerlo a fin de cumplir antes un proceso de consulta a sus afiliados. “Estamos muy conformes por este avance, entendiendo que es un proceso en el que se van a ir incorporando el resto de los sindicatos”, dijo el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, y aclaró que, a pesar de no haber suscripto todavía este acuerdo, los sindicatos “acompañaron todo el proceso y entendemos que también van acompañar en días más la suscripción del acta”.

Fue así que el funcionario destacó ante la prensa: “Venimos trabajando en lo que tiene que ver con la recomposición salarial en dos aspectos, básicamente vinculado a la corrección del salario básico del sector docente de más de 1.800 pesos en el básico, con lo que estará en el orden de 24 por ciento en tres tramos” y, por otro lado, dijo que “se ha corregido el Fondo Compensador Docente provincial en 2.100 pesos, también abonado en tres tramos de 700 pesos, y esto se paga hasta 2 cargos y cobrarían 1.400 pesos en este primer tramo”.

Con respecto a los sindicatos que no suscribieron el acta, el ministro dijo que “son Suteco y Sadop, que han solicitado unos días más para continuar con el proceso de consultas” y esto llevará su tiempo, ya que “se tienen que vincular con docentes que se encuentran distantes de la ciudad capital, pero recalcó que acompañaron durante todo el proceso y, por lo tanto, creemos que van a acompañar en la suscripción del acta”.

Por último, explicó que “el salario inicial tiene varios componentes no solo los que se definen dentro de la paritaria docente sino el impacto que pueda tener la paritaria nacional” y es sabido que “si bien estableció un piso de 23.000 pesos, también existen las compensaciones que mandaría a provincias de cuatro cuotas de 1.210 pesos” y que “además las correcciones del plus que van a aumentar y serán anunciados en estos días beneficiaría aún más al sector salarial”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Educación, Susana Benítez, remarcó su conformidad “con el diálogo y la participación de los 6 sindicatos”, donde se han comprometido a continuar trabajando en las mesas de gestión y ratificó que “garantizamos los 180 días de clase”.

Las mesas de gestión se centrarán en el mejoramiento de los ítems de los concursos docentes en todos los niveles educativos para la estabilidad del mismo como así también el escalafón y “no descartamos avanzar en la personificación de los docentes en zonas rurales como también replantear nuevas temáticas que surjan en las próximas etapas”, aseguró Benítez.

La titular de la cartera dijo que con “los gremios que han firmado las actas continuaremos avanzando con los acuerdos y se realizarán los trabajos correspondientes, donde retomaremos las acciones en 15 días”.

La Republica