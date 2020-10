Los miembros de la "Intercomparsas" aún no se expresaron sobre la decisión de excluir a Comparsa Colon de la primera categoría

Por Urgente Santo Tome 07/10/2020 Luego de la polémica decisión, para muchos inconsulta, que tomaron en el seno de la Comisión Intercomparsas de rebajar de categoría a Comparsa Colon, todavía no se expresaron los miembros de la misma , ni brindaron explicaciones sobre los motivos y razones que llevan a accionar de esta manera en el medio de un carnaval suspendido. Ya pasaron varias horas desde que se conoció la noticia de que Colon no formará parte de la categoría mayor y no percibirà , ni participará de los porcentajes de la recaudación que genera el carnaval santotomeño. El presidente de la institucion Ernesto Da Silva brindó algunas consideraciones en el día de hoy a radio Ciudad y aseguró que " defenderá a la institución hasta las íltimas consecuencias, y que nadie le notificó nada, en relación a las medidas adoptadas". Da Silva sostuvo que "le llama la atención que se hable de "falta de papeles" porque Colon esta al día. Por último aseguró que el Concejo Deliberante debería tener la última palabra en esta cuestión.Mientras tanto se supo que hoy ingresó al cuerpo deliberativo el nuevo estaturo que regirá el Carnaval en nuestra comuna.