Los que estaban alojados en Baila Morena, denunciaron al Intendente Garay por abandono y el jefe comunal contraatacó y los responsabilizó

Por Urgente Santo Tome 17/09/2020 En medio de un escándalo, la pareja de ciudadanos, una mujer de misiones y su pareja santotomeña, quienes eran los primeros casos activos de covid-19 en Santo Tome dejaron el Centro de Aislamiento. Según el cuerpo médico del Comité de Emergencia se les otorgo el alta médica luego de haber dado negativo un nuevo test de hisopado por coronavirus. En las ultimas hs se supo que uno de ellos efectuó una denuncia contra las autoridades municipales por malos tratos, lo confirmo el fiscal de Santo Tome Dr. Facundo Cabral a medios radiales en esta mañana: ““Esta persona, el transportista, no habría cumplido el aislamiento al llegar a Santo Tomé. Él vino con otras 6 personas que trabajan llevando vehículos de Brasil a Chile. Al llegar a la localidad firman un acta comprometiéndose a cumplir con los 14 días de cuarentena, para determinar si son o no portadores del virus. Al llegar le hicieron el hisopado y habrían dado negativo”.

“Cuando se supo que este transportista dio positivo, hubo denuncias de que habrían (él y su pareja) incumplido con la cuarentena. Su novia habría venido de Misiones”.

El fiscal explicó que la novia de este señor, habría venido de Misiones. Ninguno de los contactos de esta mujer en Misiones dio positivo a coronavirus lo que lleva a pensar que esta mujer se contagió en Santo Tomé.

Además la mujer fue noticia en los medios de comunicación ya que al intentar volver a Misiones, se le realizó un hisopado donde dio positivo y no la dejaron ingresar. “El intendente se enteró por redes sociales que esta mujer no pudo entrar a Misiones y volvió a Santo Tomé. La mujer no habría hecho el trámite para ingresar a la provincia, pero ella habría manifestado que en el cruce del arco no le habían pedido nada”. “Ella señala que en la entrada de Santo Tomé nadie le atajó”, explicó el fiscal.

A su vez, los infectados denunciaron al Municipio y a las autoridades sanitarias por “Privación ilegítima de la libertad”.

"Ellos se alojaron en una cabaña a las afueras del pueblo, y al localizarlos fueron obligados a ir a un centro de aislamiento en el que antiguamente funcionaba un boliche. Éste centro está en pleno centro de Santo Tomé", dijo el Fiscal, además la pareja denuncia que el cuidador no está las 24 horas y cuando no estaba los dejaba encerrados bajo llave. Este lugar es un lugar dispuesto por el Municipio.

"Denunciaron que los obligaron a estar ahí y no le llevan ni siquiera comida, que tienen que pagarse, y que lo hacen con las compras que efectúan a través del cuidador que no siempre está. Hoy se le tomó declaración vía WhatsApp a ellos que están adentro y de paso nos mostraron las condiciones", agregó.

Análisis

Las personas que se encontraban alojados en Baila Morena, denunciaron al Intendente Mariano Garay por Privación Ilegítima de la Libertad, maltratos y abandono de persona. Esta vuelta de tuerca se da en el marco en que no se conoce como la municipalidad llevó contra su voluntad –por lo que dicen los denunciantes- a dos personas a internarlos y retenerlos bajo llave, en un lugar no habilitado por Salud Pública de la Provincia de Corrientes.

Es tan grave la denuncia que de confirmarse y darse curso por parte del Fiscal de Instrucción Penal Dr. Facundo Cabral, se estaría ante un centro de detención ilegal, que nos transporta

a las horas más oscuras de nuestra historia autoritaria, ahora motivada por supuestas razones de salud Pública.

El intendente salió una vez más en los medios que tiene cooptados por medio de los recursos oficiales a embestir contra los denunciantes en una actitud de clara persecución, "Nosotros hicimos todo lo que pudimos para que no sigan repartiendo el virus, porque en realidad no vinieron a denunciar los salimos a buscar y los encontramos de casualidad por que en realidad es muy difícil buscar a una o dos personas sin saber quiénes eran y dónde estaban. La gente del hotel cuando se enteró no querían que vuelvan al hotel lógicamente porque tenían miedo y a la casa no podía ir lógicamente porque estaban los dos, ella ya con el positivo él ya estaba con el positivo así que no podían volver a la casa, en ese momento nosotros no sabíamos que estaban todos infectados ya, entonces se le ofrece voluntariamente, las personas que andaban en este operativo detrás de

ellos, el Complejo Baila Morena y voluntariamente van a Baila Morena y están ahí., o sea que no fueron coaccionados absolutamente para nada, Todo fue voluntario y todos

tratamos de colaborar, más allá de que teníamos mucha impotencia de que hayan manejadose de esa manera, porque en realidad el cuidado de tantos días, de tanta gente trabajando para que eso no ocurra y por una irresponsabilidad pasó eso..."

"Es grave que esto ocurra, que una persona no recapacite, cometió un grave error por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos constancia de que violó la cuarentena y que andaba con su novia paseando por Santo Tomé. Así que lamentablemente estamos en

esta situación. Él (transportista aislado) tiene una denuncia por parte del abogado del hospital y bueno

talvés este tratando de parar un poco las cuestiones penales haciendo otra denuncia pero la verdad es que esto nos afecta a todos los que estamos en esta situación..." decía Garay en la mañana del jueves en FM107.1 de esta ciudad, en

parte de sus declaraciones. (transcripción textual que hace https://santotome-online.com.ar).

Resulta muy impactante escuchar al Intendente Garay tratarlos de “irresponsables” que no siguieran “repartiendo el virus” como si alegre y voluntariamente hubieran contraído el virus.

Y esto da pasto a la versión, que ahora se constata, que salió de la municipalidad la teoría que intenta responsabilizar a la ciudadana de Misiones como el caso 0 que vino lujuriosamente a encontrarse con su novio y empezó a desparramar el virus como hoy dice el intendente. Pero la verdad sea dicha, a la ciudadana misionera hay que agradecerle que por la razón que sea estuviera por acá y haya intentado regresar a su provincia donde se le detectó la enfermedad. El caso 0 claramente es el camionero que trabajando y no jugando, estuvo en Mendoza donde se contagió y cuando volvió no fue controlado como se debía, y que si no fuera por su contacto con la ciudadana misionera, seguiría desparramando el virus dicho en palabras del intendente.

Pero como ya nos tiene acostumbrado el intendente y demás autoridades no se hacen cargo de nada y resulta que los ciudadanos de a pie que no tienen ningún poder deben soportar además de una enfermedad que se los estigmatice por parte de máxima autoridad de la comuna, que se haga pública su vida privada y se los haga responsables de desparramar una enfermedad, cuando la falla claramente fue de la autoridad municipal y sanitaria. Pero siguen tratando de ocultar lo que está expuesto y a la vista de todos, que tenemos autoridades manifiestamente incompetentes, que solo saben mentir, ocultar y lo que es más bajo aún responsabilizar a las víctimas.

Es evidente que el Intendente cada día luce como un funcionario acorralado que debe recurrir a la ayuda del periodismo más cooptado posible, para que le cuenten a la ciudadanía que él no

tiene nada que ver, con su propio pasado y no es responsable de su oscuro presente. Y todo esto en los dos primeros casos detectados, Dios nos libre si la enfermedad continúa desarrollándose como es previsible, donde todos seremos culpables.