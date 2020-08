Mariano Garay anunció la compra directa de la Motoniveladora. " Después de no poder convencer a los concejales", dijo

Por Urgente Santo Tome 27/08/2020 Luego de que en el Concejo Deliberante local no prosperara las intenciones del Ejecutivo comunal de adquirir una Maquina Motoniveladora para Santo Tome con el sistema de toma de deuda y crédito a largo plazo, el intendente de Santo Tome Esc. Mariano Garay comunicó que la administración municipal va adquirir esta herramienta en forma directa. Lo hizo durante su discurso en el acotado evento por las medidas de higiene en el aniversario núm. º 157 de la refundación de Santo Tome, que se concretó en la plaza san Martin de esta ciudad. Luego de realizar una descripción de cómo está trabajando el municipio para controlar el avance de la pandemia, el jefe comunal señaló: “Después de no poder convencer a todos los concejales para que la municipalidad tome crédito para la compra de la motoniveladora, que tanto necesitamos, quiero decirles a todos los vecinos de Santo Tome que he tomado la decisión de comprar la motoniveladora al contado, lo cual estaré informando al Concejo Deliberante, y ahora espero contar ahora si con el acompañamiento de quienes no lo hicieron la vez anterior, poder comenzar con el arreglo de 625 cuadras de tierra y el inicio del pavimento”. Ampliaremos