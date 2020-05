Mas de 12 días sin contagios de covid-19 en Corrientes

Por Urgente Santo Tome 23/05/2020 Que la racha no se corte. Corrientes lleva doce días sin nuevos casos positivos de Coronavirus-COVID-19 en todo territorio provincial, con lo que se acumulan una docena de días sin contagios, manteniéndose así en 78 los casos positivos, de los cuales 51 se han recuperado y fueron dados de alta.

Aún quedan 27 casos activos, aislados y en buen estado de salud. Se encuentran en aislamiento preventivo 1463 personas y han concluido esa condición de asilamiento 5472 personas.

El Comité de Emergencia, este sábado destacó la buena situación epidemiológica que impera en Corrientes, lo que permite que al ingresar a una nueva fase de cuarentena regulada se puedan programar la liberación de nuevas actividades, las mismas, se confirmó, serán anunciadas el próximo lunes 25 de mayo por el gobernador Gustavo Valdés.

No obstante las buenas noticias, se reiteró la necesidad de cumplir estrictamente con las medidas indicadas para protegerse al salir a calle, usando el barbijo, manteniendo la distancia con otras personas, no generaando aglomeraciones y respetando las medidas de higiene dispuestas por la autoridades sanitarias.

Respecto al dengue también hubieron buenas noticias ya que no se registraron nuevos casos en las últimas 24 horas.



COVID-19



No hubieron casos positivos nuevos

Se acumulan a la fecha 78 casos positivos.

51 personas se han recuperado y fueron dadas de alta.

Hay 27 casos activos que se encuentran aislados y en buen estado de salud

Fuente: La Republica