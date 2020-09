Miembros de la Policía Rural respondieron las críticas de un grupo de cazadores santotomeños

Por Urgente Santo Tome 03/09/2020 Miembros de la Policía rural de Santo Tome (PRIAR) salieron a responder los fuertes cuestionamientos efectuados por un grupo de cazadores y pescadores santotomeños, que los responsabilizaron de persecuciones e irregularidades en el accionar en cada uno de los operativos coordinados con la oficina de Fauna y Flora local. En este sentido el Comisario Ariel Sosa y el Sargento Hebert Sotelo eligieron Radio Ciudad para brindar su punto de vista acerca de estas críticas y las normas que rigen para la actividad.

Sobre las críticas realizadas por el grupo de cazadores encabezado por Fernando Romero, señalaron: “ Nosotros nos basamos en reglamentaciones y conforme a la ley 22.421 donde la provincia de Corrientes tiene especificado estrictamente, nosotros no hacemos algo que esta fuera de la ley, nosotros brindamos un apoyo a la dirección de Flora y Fauna de Santo Tome, nosotros queremos que todo Santo Tome sepa lo que esta y no esta permitido, nosotros no secuestramos material porque se nos acurre, sino porque no se cumple con las normas. Nosotros estuvimos escuchando atentamente ayer a este grupo de cazadores. Una de las cosas es que la ley nos faculta a realizar actas y este tipo de procedimientos, no es necesario que la gente de flora y fauna este. Otro punto es el control de los vehículos, no requisamos totalmente el rodado, por eso no necesitamos una orden judicial. Nosotros actuamos bajo el decreto 33/2000 de la provincia y el art 8 inc b nos faculta a inspeccionar los vehículos que se encuentran en la vía pública, exigir la documentación correspondiente, cedula de identificación del rodado, los dni de los ocupantes, podemos ver lo que trasporta, llevan etc. En caso de que la persona no quiera acceder a que verifiquemos lo que hay en el auto, no hay problema, se hace constar esa situación, pero vamos a quedar en el lugar hasta que el registro nos de informacion."

Preguntados si conocen a este grupo de cazadores y pescadores que los responsabilizan por algunas irregularidades, los agentes de seguridad aseveraron: “No relacionamiento con ellos no tenemos y tampoco hemos hecho algún operativo que hayan estado ellos, tampoco, del sr Romero Fernando no hicimos ningún acta de infracción y tampoco al otro sr que estuvo en su programa Retamoso Miguel”. En cuanto al carnet de caza y pesca dijeron: “Nosotros pedimos el permiso de caza, la ley no nos deja a criterio, la ley nos pide una serie de documentaciones para poder realizar la actividad, si bien nosotros conocemos toda la situación, todo lo que pasa con la cuarentena, nosotros recomendamos siempre que se dirijan a la dirección de flora y fauna y que traten de regularizar” Preguntados si encuentran algún cazador sin carnet, como actúan, los uniformados afirmaron: “En ese caso nosotros actuamos bajo la ley nº 1863/54 que es la ley de caza que establece que las personas que no poseen la autorización de caza se considerara cazadores furtivos, si nosotros vemos que no tienen carnet y llevan productos de caza se procede al decomiso y para eso no necesitamos orden judicial. Si es para consumo propio pueden hacerlo, pero si es para la venta tienen que tener permisos especiales”. Preguntado sobre que se puede cazar ahora en la región, recalcaron: “Por ahora no se puede cazar carpincho y tampoco caza menor porque regia hasta el 31 de agosto, por ahora se puede cazar el chancho salvaje, pero con todos los permisos y documentos del arma, la mayoría de los cazadores no tiene registro de armas, otra cosa la caza no se puede hacer por caminos rurales ni vía pública, debe hacerse en campos privados y tener la expresa autorización del dueño del campo y certificada por la policía de corrientes.” Preguntados si tienen alguna recomendación para este grupo de cazadores, dijeron: "Primeramente que ellos en ningún momento se acercaron al PRIAR a preguntarnos, consultarnos, desconozco si ellos se dirigieron a la dirección de recursos naturales de Santo Tome, pero queremos que se acerquen y tengan conocimiento de la legislación y lo que está permitido, nosotros no hacemos nada fuera de la ley, estamos facultados para eso.”