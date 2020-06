Obligan a chóferes de camiones y remises, que reingresen a Santo Tome, hospedarse en el Centro de Aislamiento

Por Urgente Santo Tome 17/06/2020 El Comité de Emergencia Sanitaria de Santo Tome emitió ayer un duro comunicado en el que obligan a choferes de camiones y remises que salgan y luego ingresen a Santo Tome a aislarse en el Centro de Aislamiento Municipal ubicado en la esquina de calle pellegrini y brasil en el ex boliche nocturno Baila Morena. La medida se tomó tras varios días sin actividad de este organismo y por las decenas de denuncias de incumplimientos por parte de quienes tendrían que cumplir cuarentena obligatoria y no lo hacen. También se supo que aquellas personas que no quieren alojarse en dicho lugar tendrán que hospedarse en un hotel fuera de la ciudad por cuenta propia. Fuentes bien informadas confirmaron a www.urgentesantotome.com que en este momento hay ya una persona aislada en el Centro de aislamiento y sería un chofer que viajo a la provincia de Buenos Aires. Ampliaremos