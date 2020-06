Ordenaron la detención de 13 funcionarios de Macri por "Espionaje ilegal"

Por Urgente Santo Tome 30/06/2020 El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó la detención de Susana Martinengo, una ex secretaria de Mauricio Macri, acusada de ser parte de una red de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.

Martinengo era la directora de Documentación Presidencial durante el gobierno de Macri. En los papeles era la persona dedicada a leer y responder las cartas enviadas al ex presidente. Pero de acuerdo a la hipótesis que maneja Villena su principal función era en realidad recibir los informes del grupo de espionaje ilegal e incluso recibirlos en persona en la Casa Rosada.

Su detención se da apenas unos días después de que Villena allanó la vivienda del ex secretario privado de Macri y presunto jefe directo de Martinengo, Darío Nieto. Fuentes de la investigación explicaron a LPO que los indicios hacen presumir que Martinengo era la encargada de recibir los informes y se encargaba de destinarlos a Nieto o al propio Macri.

Como contó LPO, el allanamiento a Nieto generó una enorme preocupación en Macri, que el fin de semana movilizó a toda la cupula de Cambiemos para salir en defensa del ex secretario. La detención de Martinengo no hace más que cerrar el círculo sobre personas muy ligadas al ex presidente, que según fuentes

consultadas por este medio está muy inquieto por lo que puedan llegar a declarar sus colaboradores.

Macri muy preocupado por el allanamiento a su secretario privado

La orden de Villena se da en el marco de un megaoperativo en el que también detuvo a otras 13 personas vinculadas al espionaje ilegal a políticos (oficialistas y opositores), empresarios, sindicalistas y periodistas durante el gobierno macrista.

Entre los detenidos están el ex jefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, y los ex agentes del organismo Jorge "Turco" Sáez y Leandro Araque, todos parte del grupo conocido como "Super Mario Bros".

Ese grupo era liderado por el director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, que ya está detenido en la causa por el espionaje ilegal al Instituto Patria que investiga el juez Juan Pablo Auge. Ruiz era un funcionario muy cercano a Patricia Bullrich. No está claro si Villena también pidió su detención en esta causa.

El listado de detenidos se completa con los ex agentes Emiliano Matta, María Mercedes Funes Silva, María Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Tenorio, María Belén Sáez, Jorge Ochoa, Andrés Rodríguez, Gustavo Ciccarelli y Juan Carlos Rodríguez.

Aparentemente los efectivos policiales no encontraron al abogado y ex agente de la AFI Facundo Melo, otra pieza central de la banda de espionaje y presunto vínculo con el narco "Verdura" Rodríguez quien destapó el escándalo. De acuerdo a los trascendidos, Melo se entregaría en breve.

Fuente Lapoliticaonline.com