Ordenavía salió al cruce y dijo que Saucedo " quiere dividir a los empleados municipales, porque ya recibieron su aumento que llega al 30%"

Por Urgente Santo Tome 29/10/2020 La actual Concejal del oficialismo Dra. María Ordenavía brindó su postura sobre el aumento aprobado en el día de ayer en el recinto deliberativo y señaló que todo el es plan orquestado para dañar políticamente al intendente Garay, cargo munición gruesa sobre el edil de ECO Santiago Saucedo al señalar que este "falto a la verdad" dado que los empleados municipales ya habían recibido un aumento por parte del ejecutivo, y que lo que se aprobó ayer no fue una ordenanza, sino una factivilidad. La nota fue concedida al periodista y director de este portal en Radio Ciudad FM Augusto Cabral.

Principales frases de Ordenavía

" Aca se faltó a la verdad y yo responsabilizo a Saucedo porque el proyecto de Saucedo fue canalizado por la comisión y lo que se le manifiesta es que el cuerpo deliberativo no tiene esta facultad de decidir una cuestión salarial, cuando ya existe una ordenanza que establece el escalafón municipal. la remuneración y el incremento salarial, es decir el Concejo debe consensuar con el municipio y el gremio siempre."

" Yo creo que se quiere poner en primer lugar una irrealidad, para incrementar un salario hay que investigar y ver en que situación estamos actualmente. El Concejal Saucedo sabe que el municipio no tiene recursos y sabe que no existen los 61 millones que él afirma, eso ya fue rectificado. Él parte de una mentira, de una cuestión falsa y los más grave es que jamás se aprobó ese proyecto del Concejal Saucedo"

" Cuando debatimos esto en comisión decidimos invitar al delegado gremial el Dr. Quiroz, él se presento con el secretario de economía del mumicipio y manifiestan que agradecían la intención del Concejo Deliberante , pero él no tenía ningún reclamo salarial, porque tenía un excelente diálogo con el ejecutivo y el aumento ya había sido canalizado al inicio del año en marzo y la oro porcentaje en este mes que asciendfe al 30% , inclusive era superior a lo que pedía Saucedo y abarcaba tanto a planta permanente y contratados. El dictamen que se voto ayer es de un pedido de factivilidad que el intendente otorgue un plus del 5 % nada más y en esto estuvo de acuerdo Saucedo".

" Yo creo que el concejal Saucedo no entiende todavía que esto no es un juego, la función pública no es un juego, yo me siento muy aludida con todo este tema, yo vine a trabajar por el pueblo, entonces lo que él hace cuando se debate, se analiza, hay que ser serios, él esta mintiendo , yo tengo los audios en la entrevista que le concedió a tu radio. Me parece que el motivo de Saucedo es arengar a la gente y ganarse votos con el empleado municipal , levantar al empleado municipal en un reclamo salarial que no tiene sentido. Yo creo que es una conducta repetitiva del concejal de mal informar, debe claudicar, yo creo que decir cosas falsas va tener un costo político".

" La viceintendente Viviana Storti no sabía de esto, en un momento estuve a punto de decirle a ella usted sabe que vota, porque siceramente ella no forma parte de la comisión, esta es una cuestión que esta clarísima de un sector contra otro sector".

Documento presentado por Ordenavía, dictamen que se votó