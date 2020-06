Presentaron más documentación en el Concejo sobre el superávit 2019 del Municipio. Se espera la palabra del intendente Garay que aclare la cuestión

Por Urgente Santo Tome 22/06/2020 SE PROFUNDIZA LA CRISIS DE LOS FONDOS MUNICIPALES. EL INTENDENTE FIRMA NÙMEROS QUE DESPUÈS DESMIENTE COMO FALSOS. AHORA DICE QUE TIENE: 29.000.000 MILLONES DE SUPERAVIT, SE ESPERA SU DESMENTIDA ESTA SEMANA

Esta semana que pasó mostró un nuevo agravamiento del manejo de los fondos Municipales. Luego de unos días de calma donde el ejecutivo municipal creyó haber terminado la cuestión sosteniendo que todo se había tratado de un error material del sistema informático, reaparecieron voces que desmienten esta versión, llamándola “banal y superficial”. La oposición está segura que hay algo mucho más denso y oscuro detrás de estos números y que lo del error material es una excusa para salir del paso cuando se le descubrió la jugada. Efectivamente el Dr. José Augusto Suaid titular, de la casa verde y dirigente de ECO, salió nuevamente con documentación firmada por el ejecutivo municipal a mostrar que ahora dicen que el superávit del municipio en el año 2019 fue de 29. 860.881,40 millones de pesos. Dijo Suaid, que su preocupación era ayudar al Intendente, y que solo le solicitaba que diga él claramente y a viva voz el monto del superávit. Y esto suena muy fuerte, porque evidentemente en la documentación que manda al Concejo Deliberante no se puede confiar. Le pone la firma a los números que después dice que no son reales. El dirigente de ECO también solicitó al Concejo Deliberante que vaya a fondo investigue y clarifique qué es lo que está pasando con los fondos del municipio. Garay está refugiado en un mutismo impropio de una persona que se hace responsable de sus actos, ha alentado a sus funcionarios a que salgan a los medios a decir que se trata de campaña política y que solo hubo un error que ya había sido subsanado. La nueva documentación enviada al Concejo desmentiría esta última afirmación.

Resulta llamativo que utilice el argumento que se trata de campaña política, sobre todo porque él precisamente ha sido el único que manifestó su intención de ser reelecto el año que viene, abriendo así de hecho su campaña proselitista. Garay también confía en que sus nuevos aliados Farizano y Amuedo puedan desviar la atención de la opinión pública atacando fuertemente a Augusto Suaid. A lo que el ex edil de Eco ha respondido que él pregunta en base a la documentación oficial firmada por Garay y que es este el que tiene que salir a dar las explicaciones.

Explica también Suaid (of de record) que los números del municipio y la documentación oficial no son una cuestión menor. Es de la mayor importancia, ya que se trata de fondos públicos que le pueden mejorar la vida a la gente. Los números deben ser transparente porque en base a eso se pueden discutir las distintas propuestas políticas, si hacer Acción Social u obras públicas. Por ejemplo el intendente dice que no tiene plata para arreglar el regador y tapa de polvo a todas las personas que viven en las calles de tierra pero tira pone miles de kilos de cemento y arena en la islita. Y esto demuestra una escala de prioridades que nosotros no compartimos. Nosotros –sostiene- en estos momentos de crisis estaríamos pensando en la gente y ya hubiéramos dado el Plus propuesto por el Concejal Saucedo el que fue votado por todo el Concejo Deliberante por unanimidad. Esta semana seguramente deparará un nuevo capítulo a esta cuestión y este portal puede afirmar en modo de primicia que recrudecerá el debate en el Concejo Deliberante con el Informe que dará el Concejal Santiago Saucedo a sus pares sobre la Investigación en la Comisión de Presupuesto que él preside.