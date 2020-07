Récord de muertos por covid en Argentina según el reporte del Ministerio de Salud

REPORTE DIARIO MATUTINO NRO 229 SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA

El total de casos confirmados en Argentina es de 80.447 (49,5% mujeres y 50,5% hombres). Respecto a los confirmados, 1.073 (1,3%) son importados, 27.991 (34,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 38.006 (47,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido, se registraron 20 nuevas muertes. 11 hombres, 3 de 81, 80, y 74 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 8 de 64, 86, 40, 75, 90, 52, 100 y 61 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 8 mujeres, 4 de 83, 85, 29 y 77 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 de 97, 90 y 77 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); una de 75 años, residente en la provincia de Río Negro; y una persona de 71 años, residente en la provincia de Buenos Aires, sin dato de sexo reportado. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.602. A la fecha, el total de altas es de 30.095 personas. Ayer fueron realizadas 8.487 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 414.697 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 9.139 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 263.156 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años. Ayer fueron confirmados 2.632 nuevos casos. Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*: Buenos Aires 1.476 | 41.450 Ciudad de Buenos Aires 995 | 32.280 Catamarca 1 | 7 Chaco 26 | 2.335 Chubut 6 | 160 Córdoba 28 | 730 Corrientes 1 | 120 Entre Ríos 5 | 334 Formosa 0 | 75 Jujuy 29 | 192 La Pampa 0 | 7 La Rioja 5 | 107 Mendoza 4 | 199 Misiones 2 | 42 Neuquén 34 | 594 Río Negro 7 | 972 Salta 2 | 61 San Juan 1 | 9 San Luis 0 | 12 Santa Cruz 4 | 55 Santa Fe 5 | 442 Santiago del Estero 1 | 26 Tierra del Fuego** 0 | 153 Tucumán 0 | 85 *Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga. **Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino). Aclaración: la notificación de los casos por jurisdicción se realiza teniendo en cuenta la residencia según el Registro Nacional de las Personas y en caso de no estar notificado la provincia de residencia, se asigna la provincia de carga. Pudiendo variar en función de la investigación de la jurisdicción. Zonas definidas por la Organización Mundial de la Salud como de transmisión local o comunitaria: