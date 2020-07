Recordaron al abogado santotomeño Norberto Centeno por su destacado papel en el contrato laboral

Por Urgente Santo Tome 08/07/2020 Abogados de Corrientes recordaron este 7 de julio, Día del Abogado Laborista, con un homenaje, a su comprovinciano Dr. Norberto Centeno, co-autor de la Ley de Contrato de Trabajo, secuestrado por un grupos de tareas el 6 de julio de 1977, un día antes de que más otros laboristas también fueran desaparecidos y asesinados en la ciudad de Mar del Plata, en lo que se recuerda hoy como la “Noche de las Corbatas”.

Los letrados laboristas a través de una carta destacaron la noble especialidad del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que, ese día fue instituido como tal por la ley 27.115, en homenaje a los abogados laboralistas que en la noche del 7 de julio de 1977 fueron secuestrados por los grupos de tareas y la mayoría de ellos "vilmente asesinados y otros desaparecidos en la ciudad de Mar del Plata, en lo que se conoce como la “Noche de las Corbatas”, un día después que fuera secuestrado y luego asesinado tras ser objeto de horribles torturas el co-autor de la Ley de Contrato de Trabajo: nuestro comprovinciano Norberto Centeno".

Recordaron que "para los colegas del Colegio de Abogados de la 1ra. Circunscripción Judicial de la provincia que, el 6 de julio, día de la triste noticia del secuestro del Dr. Norberto Centeno, fue instituido por la Federación de Colegios de Abogados de la República Argentina como el “Día del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado”, en homenaje a la memoria del Dr. Centeno y de los más de 120 colegas que fueron secuestrados y asesinados por la dictadura genocida del 24 de marzo de 1976 por luchar -tal como lo dice el Art. 1º de la ley 27.115- por la democracia y el Estado constitucional de derecho.

"Ellos dieron sus vidas en defensa del poder de policía del trabajo bajo la jurisdicción del Estado Nacional (Ministerio y Delegaciones Regionales), del Fuero Laboral (producto del genio creador del Dr. Eduardo Stafforini), del procedimiento laboral (rápido, expeditivo y gratuito) y del plexo normativo de fondo de carácter protectorio, fundado en el reconocimiento de la desigualdad contractual y económica del trabajador en su relación con la patronal empresaria, y cuya máxima expresión lo constituyen: el “orden público laboral” y el “principio de irrenunciabilidad” del trabajador a los derechos que le han sido reconocidos por la ley 20.744/74 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, por la legislación especial y por los convenios colectivos de trabajo", destacaron.

Por otra parte, instaron a los miembros de la Legislatura provincial, se abstengan de dar curso al proyecto de creación del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). Su "origen data de la frustrante experiencia flexibilizadora de los 90 (la ley 24.635), frustrante no solo porque no ha logrado la adhesión de la mayoría de las provincias argentinas (solo se adhirieron la CABA y 4 provincias sobre un total de 23 Estados Provinciales), sino porque – amén de violar los Arts. 14 bis, 16 y 18 de la Constitución Nacional y Tratados y Convenciones internacionales de Derechos Humanos que hoy tienen raigambre constitucional-, en modo alguno ha sido exitoso en su pretendida aplicación práctica, desvirtuando –por su naturaleza administrativa privatista- los fundamentos jurídicos del procedimiento laboral y la garantía de la especialidad de los Jueces naturales", argumentaron.

"Naturalmente, hoy como nunca, se impone el público pronunciamiento del Colegio de Abogados de la 1ra. Circunscripción Judicial de la Provincia, en defensa del Derecho Laboral y de la Seguridad Social con sustento en la Constitución Nacional y en los Tratados y Convenciones internacionales que hoy tienen raigambre constitucional, y obviamente, en defensa del ejercicio de los que hemos hecho opción por la especialidad del Derecho Laboral y de la Seguridad Social y por ende, por la justa composición de los derechos e intereses de las partes, en una relación desigual", concluye. Firman la carta Norberto S. Soto (Abogado Laboralista, miembro titular de la FAES, ex Asesor de la CGT-Delegación Ctes, actual asesor de organizaciones sindicales), Héctor O. Castillo (Ex Secretario Gral. de la Asociación Bancaria-Ctes), Ramon A. Salazar Peleato (Abogado – Ex Juez en lo Penal), Ramón A. Gómez (Abogado Laboralista- ex Director Pcial. de Trabajo, ex Director Diario Corrientes y ex Director IOSAP), Daniel A. Bordón (Abogado – docente universitario UNNE), German Wiens (Ex magistrado del Ministerio Público Fiscal de la Nación), Rita E. Otazo (Abogada Laboralista), Octavio Bianciotto (Abogado), Mathías Midón (Abogado), Andrés Barboza (Abogado), Adriana L. Vega (Abogada), Diego Vigay (Abogado), José Salinas (Abogado).

Norberto Centeno (nacido el 17 de febrero de 1927, en Santo Tomé, Corrientes; desaparecido y muerto el 11 de julio de 1977, en Mar del Plata, Buenos Aires) fue un abogado laboralista y jurista argentino autor del anteproyecto que fue el antecedente principal del Régimen de Contrato de Trabajo. Fue secuestrado y asesinado por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.

Hoy en día, tanto la agrupación Abogados como Vos de Rosario, como la agrupación de estudiantes y trabajadores de derecho La Centeno en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires llevan su nombre. También llevan su nombre el Centro de Formación Profesional n.º 416 de la ciudad de Mar del Plata y el Centro de Estudios, Formación e Investigación de la Asociación

Con datos de Momarandu.com