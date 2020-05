Reporte diario Ministerio salud de Nación 4/5

REPORTE DIARIO MATUTINO NRO 101 SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA

El total de casos confirmados en Argentina es de 4.783, de los cuales 249 fallecieron. Respecto a los confirmados, 920 (19,2%) son importados, 2.076 (43,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.314 (27,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Del total de casos (4.783), el 50,3% son mujeres y el 49,7% son hombres. Se registraron tres nuevas muertes. Un hombre, de 53 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y dos mujeres, una de 94 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y otra de 91 años, residente en la provincia de Córdoba. A la fecha, el total de altas es de 1.442 personas. Ayer fueron realizadas 2.107 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 67.920 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.496,8 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 52.264 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). 04 de mayo de 2020 2 Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 42 años. Ayer fueron confirmados 103 nuevos casos. Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*: - Buenos Aires 38 | 1715 - Ciudad de Buenos Aires 49 | 1304 - Catamarca 0 | 0 - Chaco 5 | 342 - Chubut 0 | 4 - Córdoba 1 | 304 - Corrientes 0 | 49 - Entre Ríos 2 | 27 - Formosa 0 | 0 - Jujuy 0 | 5 - La Pampa 0 | 5 - La Rioja 0 | 55 - Mendoza 0 | 84** - Misiones 0 | 24 - Neuquén 0 | 110 - Río Negro 6 | 248 - Salta 0 | 4 - San Juan 0 | 2 - San Luis 0 | 11 - Santa Cruz 0 | 49 - Santa Fe 0 | 243 - Santiago del Estero 0 | 15 - Tierra del Fuego 2 | 145*** - Tucumán 0 | 38 *Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga. **En el día de ayer, Mendoza reclasificó uno de sus casos que figuraba como confirmado, a descartado, por un error de carga. ***Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino). Aclaración: la notificación de los casos por jurisdicción se realiza teniendo en cuenta la residencia según el Registro Nacional de las Personas y en caso de no estar notificado la 2 provincia de residencia, se asigna la provincia de carga. Pudiendo variar en función de la investigación de la jurisdicción. Las autoridades continúan con las medidas intensivas para reducir la circulación del virus en el país y disminuir su transmisión. En este sentido es clave la estrategia de mitigación de la mortalidad destinada a personas mayores de 60 años y personas que integren los grupos de riesgo