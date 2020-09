Reunión de último momento. Hay confusión sobre el registro de casos de covid en Santo Tome

Por Urgente Santo Tome 21/09/2020 Fuentes del Comité de Crisis de Santo Tome revelaron a www.urgentesantotome.com que existe confusión sobre el número real de contagiados por covid-19 en nuestra localidad y que se concretaría una reunión para tratar de solucionar la cuestión en el día de la fecha. Según los registros provinciales en esta comuna hay 14 casos hasta el momento, pero para muchos profesionales locales hay 15 infectados en total. El último parte emitido por el gobierno provincial no tuvo novedades para Santo Tome, dado que no se registró ningún caso en el día de hoy. Las fuentes de información consultadas por este medio consignaron que Hay una familia de Santo Tome integrada por dos miembros que dieron positivo en los testeos, pero que no figuran en los registros, y tampoco se sabe si corresponde a otro foco de contagio en esta localidad, dado que Urgente contabilizó tres hasta ahora. El encuentro, donde se tratará de clarificar el panorama se formalizaría en las instalaciones del Hospital San Juan Bautista. Luego de las denuncias contra este comité y los rumores de casos que no se registran en Santo Tome, muchos integrantes del mismo se encuentran agotados, sobrepasados de trabajo y hasta algunos desconcertados. Ampliaremos