Revuelo de vecinos en chacra 59 por un "envenenador de perros", ya mató varias mascotas

Por Urgente Santo Tome 05/06/2020 Vecinos de una zona rural de Santo Tome denunciaron que hay envenenamiento de perros y piden intervención de la policía para esclarecer los hechos. Varios habitantes y familias de la primera sección chacra 59 de esta ciudad, a metros del kilómetro 686 de la ruta Nacional nº 14 hicieron público un drama que, según relatan viven hace bastante tiempo y que tiene que ver con el asesinato por envenenamiento de sus mascotas.

Perro que perdio la vida por envenenamiento familia Nuñez chacra 59

Una de las vecinas afectadas en Cristina Núñez propietaria de unas hectáreas en la mencionada chacra lindera a varios conocidos aserraderos de esta localidad. Consultada por www.urgentesantotome.com Nuñez señala: “ Yo me veo en la obligación de salir a denunciar lo que está pasando acá, resulta que alguien de esta zona envenena a nuestros perros, no solo me paso a mi sino a otros vecinos de esta manzana. En mi caso particular ya dos perros que van muriendo por eso, nosotros vivimos cerca de los aserraderos de Bauza en zona de las chacras, resulta que existen gentes que no son humanos y tiran comida con veneno para los perros que están sueltos, a mí ya me mataron tres perros , hice una denuncia en la Comisaria primera, pero no puede ser que esta persona haga esto, yo quiero que si alguien tiene problema nos haga saber , pero que no haga eso, yo no puedo salir tranquila de mi casa porque me van a matar los otros perros”. Nuñez mencionò que hay una persona sospechosa de cometer los ultrajes, pero que brindò el dato a las fuerzas de seguridad. Otra de las familias afectadas es la familia Aguirre que también perdió perros producto del envenenamiento. La exposición policial fue concretada en la Comisaria Primera de esta localidad y se espera una ardua investigación para determinar quién de los vecinos comete este delito contra la integridad de los animales en esta ciudad.