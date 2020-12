San Borja (Brasil) bate record y alcanzó los 1500 casos de coronavirus. Fuertes medidas del municipio

por Urgente Santo Tome 12/12/2020 La ciudad vecina de San Borja (Brasil) atraviesa su peor momento de la pandemia, con un record de casos diarios de 34 casos y de 1500 acumulados hasta el moemnto. La administracion de esa localidad fronteriza, a cargo del Prefeito Eduardo Bonotto dispuso drasticas medidas para conbatir la expansion del virus que se acrecenta con el verano y el aumento de la circulacion de los vecinos.

Informe desde San Borja

El boletín epidemiológico de este jueves 10 de diciembre confirmó 34 nuevos casos de coronavirus en São Borja. Este es el segundo número más alto de confirmaciones en un solo día desde que comenzó la pandemia. Con estos nuevos casos, el municipio llega a 1.500 casos de la enfermedad, con 133 personas en tratamiento, 1.337 personas recuperadas y 30 fallecidos. Según el boletín, se espera el resultado de 219 casos sospechosos de coronavirus. En el centro de cribado, en el edificio del futuro Centro de Servicios de Salud, CASA, los servicios siguen el protocolo de control de temperatura, presión y análisis de síntomas gripales. El número de visitas en el cribado fue de 101 pacientes. El Centro sigue funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y en el intermedio, la búsqueda de atención debe realizarse en el Hospital Ivan Goulart. El municipio cuenta con 7689 casos considerados sospechosos y descartados después de las pruebas. En aislamiento domiciliario, se encuentran 216 personas. Actualmente, 23 pacientes se encuentran en aislamiento hospitalario. Uno de los pacientes que necesitaba cuidados intensivos fue trasladado a Porto Alegre.

Medidas de la Intendencia de San Borja

Con el aumento de casos de coronavirus en São Borja en las últimas semanas, la Secretaría Municipal de Salud retomó e intensificó las acciones de prevención. Solo esta semana, desde el último lunes 7, se registraron 113 nuevos casos. En un solo día, hubo 38 pacientes confirmados, el número más alto desde el comienzo de la pandemia. Para contener el aumento de casos, los equipos de salud estuvieron en las calles a partir del jueves 10, con el fin de sensibilizar a la población de São Borjense para que no haya mayores restricciones y posibles hacinamientos en el sistema de salud del municipio. Según la secretaria de Salud, Sabrina Loureiro, el mayor contingente de personas infectadas por el virus son los jóvenes y señala que, “si la población no actúa de manera cooperativa con las autoridades de salud, en São Borja y en todo Rio Grande do Sul , estamos al borde del colapso de hospitales y otras unidades asistenciales ”. También el jueves, la administración Municipal trasladó este jueves, equipos de saneamiento sanitario en varios puntos de mayor tránsito de personas, con el fin de combatir la propagación del virus Covid-19. En las zonas centrales de la ciudad, como bancos, plazas, mercados, la vía hospitalaria y otros puntos, los profesionales limpiaban con chorros. En bandera roja por segunda semana consecutiva, el municipio de São Borja, perteneciente a la Región de Misiones, no puede usar la cogestión, según el decreto estatal del Gobernador en la última semana de noviembre. Las restricciones en algunos lugares con mayor incidencia de aglomeraciones y propagación del virus también se han vuelto más estrictas, como bares y restaurantes, que solo pueden operar hasta las 10 de la noche y con una audiencia limitada. También se suspenden los eventos sociales que se habían permitido en octubre. Este fin de semana, equipos de la Brigada Militar, junto con la administración municipal y otros órganos de la autoridad municipal, estarán inspeccionando los establecimientos y lugares para contener aglomeraciones. El muelle de Porto y las principales calles de la zona central de la ciudad serán monitoreados desde los momentos de mayor movimiento de personas por la noche.