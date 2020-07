San German sufrió otro ataque de cuatreros, y es el campo santotomeño que mas sufre el abigeato

Por Urgente Santo Tomé 23/07/2020 En las últimas horas el Establecimiento ganadero San German fue blanco de otro ataque de raapiña por parte de bandas de cuatreros de Santo Tome, cortaron alambrados y faenaron varios animales propiedad del productor agropecuario Oscar Almonacid. La Estanacia es considerada como la mas afectada por el delito del abigeato en nuestra localidad, dado que ya se contabilizan segun sus dueños más de 80 cabezas de ganado bovino carneados producto de acciones delictivas del hampa rural. Fuentes de la policía rural de Santo Tome confirmaron a www.urgentesantotome.com que el hecho ocurrio en la madrugada de este 23/07 y que los propietarios de la cabaña hallaron alambrado cortado y metros mas adelante, ya en tierras del campo El Triunfo que pertenece al ejército estaban los animales de Almonacid faenados, en total se contabilizaron dos novillos. Además las autoridades señalaron a este portal que este epsodio en particular sera investigado por policia federal, ya que se cometió en jurisdiccion federal. Almonacid fue contactado por este diario y entre otras aseveraciones afirmó: " Hace unos dias paso lo mismo, estamos cansados de esta situación, ya me sento impotente, el tiempo que me demanda que vaya al pueblo hacer la denuncia es lo que demora que liberen a los delincuentes, esa fotografia que se ve del corte de alambrado en como ensañado, es como si hicieron a propósito, mi señora y yo estamos sin personal porque no se puede confiar en nadie. Cada vez proliferan mas las bandas delictivas . Realmente la informacion que yo le doy a la policia, o al fiscal, no prospera en nada, en nada". ampliaremos

Animal faenado propiedad de San German