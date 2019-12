Santo Tome: A casi un año del asesinato del prefecturiano Gales, la justicia aún no procesó a la principal acusada

Por Urgente Santo Tome 20/12/2019 Al cumplirse casi un año del asesinato del prefecto santotomeño Raúl Gales, la justicia aún no decidió el procesamiento de la principal acusada por el homicidio, la ex agente de la policía de Corrientes Karina Cabral, detenida en la alcaldía local. Fuentes del poder judicial revelaron a www.urgentesantotome.com que existe una especie de parálisis en el caso que conmocionó a la ciudad de Santo Tome y que tiene que ver con el asesinato del agente de seguridad federal acaecido el 20 de enero de este año, hecho fatídico concretado en su propio domicilio. Según cuentan los informantes todavía la magistrada Dra. Marina Durand de Pereyra no recibió los informes periciales de los teléfonos celulares de la víctima a dias del cierre del año judicial y de la acusada por el crimen, y que ello hace demorar la resolución. Recordemos que la última medida con respecto a este aberrante delito fue la reconstrucción del mismo llevado a cabo el día 20 de agosto, donde la ex concubina, detenida por el suceso no compareció.

El Caso

Pasadas las 3 de la madrugada del 20 de enero de 2019 se escucharon gritos y disparos en un domicilio de la calle Víctor Navajas al 1200, a pocos metros del predio donde se encuentra la cancha de La Tablada en la ciudad de Santo Tomé. Cuando personal de la Policía de Corrientes se hizo presente en el lugar se encontraron con un escena sangrienta.

Un hombre de 42 años, identificado como Sergio Raúl G. yacía en la vereda por una herida de arma de fuego. Su esposa, identificada como Carina Elizabeth C. de 32 años, estaba a su lado llorando. De acuerdo a la información recibida, en todas las dependencias de la casa había manchas de sangre y los efectivos policiales hallaron vainas servidas en el dormitorio matrimonial, en dormitorio de uno de los hijos de la pareja, en el comedor, en el garage, en el hall y varias en la vereda.

Aparentemente, el matrimonio habría discutido fuertemente ya que “los muebles de la casa estaban desordenados, algunos destruidos, y tirados por todos lados”, dijeron testigos. Según se pudo saber, la mujer es suboficial de la Policía de Corrientes y cumple funciones en la Comisaría 1ª de Santo Tomé; mientras que el hombre funcionario de la Prefectura Naval Argentina con prestación de servicio en Buenos Aires.

El caso ya está en manos de la Justicia, mientras tanto la sospechosa se encuentra alojada en la Comisaría 2ª de Santo Tomé.