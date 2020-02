Santo Tome: Dieron el alta al paciente con dengue autóctono y refuerzan tareas de prevención

Por Urgente Santo Tome 18/02/2020 El paciente que contrajo dengue autóctono en Santo Tome fue dado de alta según informaron autoridades del Comité de lucha contra las enfermedades emergentes de esta ciudad. En contacto con la prensa, el Dr. Marcelo Gimenez, uno de los miembros del comité señalo que el hombre de 41 años que se transformó en el primer caso autóctono de la provincia ya está “recuperado”. Consultado si hay más casos sospechosos de dengue en nuestra zona, Gimenez remarcó: “Hasta el momento no, pero siempre hay febriles que los evaluamos, pero todos derivan en otros cuadros, es importante que la persona que tiene dolores musculares y fiebre consulte al médico. Nosotros el primero de febrero evaluamos al hombre que tuvo dengue, primero empezó con fiebre, lo internamos por cuatro días, mandamos la muestra a Corrientes y se constató la enfermedad. Buscamos febriles en toda la manzana del paciente infectado y no hallamos nada por suerte”. Preguntado qué opinaba sobre las críticas recibidas por la comisión por parte de referentes de la oposición santotomeña, el médico afirmo: “En estos casos no hay que dividirnos, debemos trabajar todos juntos, en lo que a mí respecta acepto las críticas y hace bien, el 80 % de mi trabajo son criticas así que estamos acostumbrados, en 2016 fueron 56 los casos”.