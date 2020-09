Saucedo presentó hoy el proyecto de aumento para empleados municipales

Por Urgente Santo Tome 02/09/2020 Saucedo sigue marcando la agenda municipal y una vez más le primerió al Intendente Garay presentando un proyecto para aumentarle los sueldos al personal municipal. Hoy ingresó al tratamiento del Concejo Deliberante y según se pudo saber el proyecto empieza a concitar el entusiasta apoyo de sus pares.

No es inocente la jugada del movedizo concejal de Eco Santo Tomé, ya que tira el proyecto en un cuerpo plagado de dirigentes Peronistas afectos a beneficiar históricamente a los trabajadores, y donde “el no apoyo” le costaría el visto bueno de las bases.

Pero según pudo saber este portal la iniciativa tiene muy buen respaldo jurídico, ya que el Art. 49 inc. 59 de la Carta Orgánica Municipal le da la facultad de fijar los sueldos de los empleados municipales como también el del Intendente y demás funcionarios al Concejo Deliberante. Dice textualmente este artículo que, ARTÍCULO 49º “Son atribuciones y deberes del Honorable Concejo Deliberante; … inc. 59). Fijar las remuneraciones del Intendente, del Viceintendente, de los demás secretarios y demás empleados de la administración municipal”.

Garay se metió sólo en una encerrona, ya que la vez anterior y a propósito del proyecto de Plus para una parte de los empleados, el intendente jugaba a que esa movida lo iba a descapitalizar al municipio y que no tenía plata para afrontar esa obligación, que no cumplió a pesar de la opinión unánime de todos los concejales. Pero esta vez es distinto ya que acaba de decir que tiene mucha plata ahorrada en plazos fijos, que hoy reconoce y que está dispuesto a gastar esa plata en una compra al contado de una máquina motoniveladora, tal como ya lo autorizó el Concejo Deliberante, pagando al contado. Anunció también una cantidad de obras públicas, que solo se pueden afrontar si tenés plata en el bolsillo, como se dice vulgarmente.

Hoy sería difícil para todos los peronistas decir que no sobre, todo a la luz de la promesas incumplidas por el Intendente Mariano Garay, que vive anunciando cosas que luego no se materializan, ya son varios y por varios motivos que los concejales muestran su disgusto.

Es evidente que el Concejal Saucedo pega y pega fuerte y bien teniendo a su favor el diseño de una Carta Orgánica realizada en su integridad solo por Peronistas, incluso está lleva la firma del actual intendente Municipal Mariano Garay. Pero pega fuerte porque el intendente hace alarde que tiene plata suficiente. Porque le será muy difícil sostener que puede comprar una máquina al contado y no puede dar un aumento, que ya viene prometido al personal y que no se hace realidad, llenando de zozobras a la familia.

Otra particularidad del Proyecto de aumento es que fija un aumento del 23,5 por ciento para todo el personal en blanco y un aumento del 27 por ciento para el personal en negro, que como dice el proyecto es para tratar de sacarle el interés al Intendente de tener a este personal en forma irregular o ilegal. Esta es una película que promete más y jugosos capítulos. Ampliaremos.