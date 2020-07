Suaid salio a dar su postura sobre la "polémica compra" de la motoniveladora para el Municipio

Por Urgente Santo Tome 20/07/2020 Todo tipo de elucubraciones se generan por estas horas alrededor del proyecto de compra de una nueva motoniveladora, que habría presentado la administración municipal ante el Concejo Deliberante. Según los informantes la comuna ya tiene en vista una máquina y ya tiene la forma de pago, que una parte seria al contado y otra financiada, es decir se tomaría una deuda para las arcas del Estado, pero sí o sí necesita el visto bueno del poder legislativo local. El tema tomó un gran tamiz, que hasta el ex intendente Carlos Farizano salió a rechazar esta iniciativa en algunos medios oficialistas. Ahora el actual referente y ex concejal e ECO en Santo Tome José Augusto Suaid dio su parecer sobre el proyecto del Ejecutivo a un medio radial. “Quiero dar una opinión sobre el tema desde el punto de vista personal, yo no conozco en profundidad lo que el Intendente ha enviado al poder legislativo para un endeudamiento para la adquisición de nuevas máquinas. Pero lo primero que quiero decir, es personal esto, el endeudamiento no está mal cuando uno no tiene las herramientas suficientes para encarar algún gasto, en este caso es una maquina importantísima que atenderá el arreglo de calles, donde lo sufrimos mucho por el mal estado, pero ahora vos te endeudas cuando no tenes capacidad económica, lo que nosotros queremos saber e insistimos es cuánto dinero tiene el municipio o con cuanto cuenta porque en el último balance dio un saldo a favor de 29 millones de pesos, si es así, podría comprar esa máquina al contado”, decia el dirigente. “ Según la documentación que el mismo intendente mando al Concejo él cuenta hoy con 29 millones, si una maquina motoniveladora sale aproximadamente entre 14 o 12 millones de pesos, si vos informaste que tenes 29 cuál es el propósito de este endeudamiento, o que diga el intendente con cuánto dinero cuenta hoy el municipio, porque uno cuando va a un banco a pedir un crédito, lo primero que te pide es que tengas las cuentas en orden, yo quiero recordarles que las cuentas del municipio no están en orden, vos como municipio tenes que saber con cuanto contas, yo le pido a Mariano Gary que diga y explique esto a la gente. Las cuantas del municipio son un tembladeral, ni él sabe cuánta plata tiene la comuna,”concluyò Suaid.