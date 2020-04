Suaid señaló que ya comenzarán los trabajos para el Hospital de campaña en Santo Tome

Por Urgente Santo Tome 19/04/2020 Gran repercusión en toda la provincia por la propuesta que el dirigente y ex Concejal de Cambiemos en Santo Tome José Augusto Suaid realizara al gobernador Gustavo Valdés sobre la construcción de un Hospital de Campaña en nuestra localidad en el ex Hotel de Turismo. El mandatario correntino recibió este viernes al referente y dio el visto bueno para la iniciativa paliativa en medio de la pandemia del Covid-19 que azota a la Argentina y el mundo. Las obras empezaran en los próximos días, se acondicionara el predio para recibir posibles casos o infectados de coronavirus. Afirman que el lugar contara con elementos de última generación para tratar a los pacientes.

En contacto con este portal Suaid remarcó: “El gobernador quedo interesado en lo que le plantee del Hotel de Turismo y dio el visto bueno para avanzar, en la semana que viene tengo una reunión con los miembros de Lotería Correntina porque el edificio es de ellos y vamos coordinar porque ellos van a traer personas para limpiar y acondicionar el lugar, dentro del mismo ya hay camas y aire acondicionados. A su vez nos vamos comunicar con los directivos del hospital y el comité de crisis. La idea es que la provincia posea este lugar en caso que colapse la atención a los infectados en Corrientes, que es hasta ahora el Hogar Escuela. Se trabajara de la siguiente manera: En el hogar Escuela hay mil camas, disponibles para los casos que se den en la provincia, pero si hay algún caso de coronavirus en Santo Tome se va a llevar inmediatamente por via terrestre o área a Corrientes, y si se llegara a necesitar esa tarea también se concretaría en el ex Hotel de Turismo, hay que estar precavidos y adoptar todas las medidas necesarias, así que no está demás utilizar ese lugar."

El viejo Hotel de Turismo sera un hospital de campaña