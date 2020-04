Suaid: "Un medio de Santo Tome mintió y afirmó que yo quiero traer el virus a la ciudad, dañó a mí y a una sociedad. Estudiaremos una acción judicial"

Por Urgente Santo Tome 23/04/2020 En la jornada periodística del día de hoy sucedió un hecho inusitado. Un medio digital de Santo Tome señaló que el principal referente de ECO y ex Concejal José Augusto Suaid “quería traer contagiados con Coronavirus a esta ciudad”, tras la presentación de un proyecto de creación del segundo Hospital de Campaña en la provincia. La nota provoco gran rechazo en la audiencia y en gran parte del arco político santotomeño. En una entrevista brindada a Radio Ciudad Suaid salió a criticar duramente la publicación, de lo que él considera una información falsa: “Este es un momento para estar todos juntos, esto no lleva a nada, tenemos que dejar las cosas chicas de lado y pensar en lo que estamos viviendo. El intendente hace lo mejor posible, nosotros acompañamos en lo que podemos. Sobre la nota lo que puedo decir es que es muy desafortunado el título, por el afán de vender una noticia, la verdad que no da para el mayor análisis, imagínense si yo voy a querer traer el virus a la sociedad santotomeña, es una locura. Voy aprovechar este medio por la gran audiencia que tiene, quiero llamar a la reflexión, por favor pedir que se tome enserio estas cosas, esto es una lucha de todos, le pido a esa persona que publicó esta nota que reflexione, acá no me hacen daño solo a mí, sino ponerle en pánico a una sociedad, es incomprensible, pido un llamamiento a la reflexión a estos sectores oscuros de Santo Tome que constantemente están con intereses oscuros como estos medios de comunicación”. Preguntado si habrá una presentación judicial, el dirigente respondió: “Si vamos a estudiar como son los pasos, pero esto no puede quedar así, no se puede poner en pánico una sociedad que ya sufre mucho. El medio es Santo Tome Online y el propietario es el sr Manlio Escobar, que nunca me llamo para hablar de este tema del hospital de campaña, yo quiero que èl ratifique o rectifique en su medio todo lo que dijo en la nota, porque la verdad dañó a mucha gente. Yo tengo a mi padre de edad, que esta en el grupo de riesgo, tengo una familia que cuido. Yo lo que hice fue una humilde contribución, queremos que la provincia cuente con un segundo hospital de campaña, pido por favor que estos sectores oscuros reflexionen”.