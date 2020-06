Susana Benitez: " Si se confirma que un directivo de una escuela de Santo Tome ordenó no enviar tareas a sus alumnos, sería grave"

Por Urgente Santo Tome 09/06/2020 En la mañana de hoy la Ministra de Educación de la provincia de Corrientes Susana Benitez hablo con un medio de comunicación santotomeño, se refirió a la posible vuelta a clases en Corrientes, el sistema de calificaciones, las tareas virtuales que envían los colegios a sus alumnos y sobre la intervención a una escuela de esta ciudad cuya directora y Vice fueron suspendidas. Preguntada sobre una posible fecha de regreso a clases, la funcionaria señaló a Radio Ciudad FM 102.3: “Nosotros vimos alguna declaración del Ministro Trotta, pero quiero resaltar que las provincias tienen su autonomía, los docentes, los alumnos dependen directamente de los Estados provinciales, en este caso no dependen del Estado nacional, así que Corrientes también preserva su autonomía educativa y en el caso de que la situación epidemiológica permita hay distintas fechas que se manejan para retomar el ciclo lectivo en forma presencial”.

Preguntada sobre el cumplimiento de las tareas que las escuelas de la provincia envían a sus alumnos, Benítez remarco: “ El dato que tenemos es que la gran mayoría de los alumnos de Corrientes llevan adelante sus tareas y acá hay mucha responsabilidad de los docentes y directivos, que la mayoría está trabajando en forma coordinada con los supervisores escolares de cualquier nivel educativo, los padres y tutores realmente han puesto mucho de si y quiero agradecer a las familias que se y me consta el gran esfuerzo que realizan, porque todos sabemos que los padres no solamente cumplen con sus tareas de trabajos sino también con sus hijos en las cuestiones que tienen que ver con la escolaridad”.

Sobre este tema, preguntada por el caso de la Escuela Fidel López que fue intervenida por la provincia, Susana Benitez recalcó: “ El trabajo de enviar tareas a sus alumnos es responsabilidad directa de los directivos de las escuelas y sus docentes, y para esto tienen que tener un cierto control los directivos porque son funcionarios del Estado, cuando esa tarea no se cumple luego de un mandato de la cartera de educación , porque ante esta situación de pandemia las actividades debían llevarse a cabo, debían continuar los trabajos. El ministerio está facultado para garantizar la enseñanza y el aprendizaje, imagínese si un docente no quiere dar clase ante un aula porque se le ocurre, no está cumpliendo con la tarea que le es encomendada por el Estado. Si después de una investigación que se lleva a cabo en la Escuela de Santo Tome y se confirma que su directora ordenaba no enviar la tarea, eso sería lamentable, que un funcionario de la educación como un directivo no permita que sus alumnos reciban la tarea, yo no voy aseverar nada, pero si fuera así en cualquier lugar de la provincia, es grave”.