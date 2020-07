Tensión política: El Intendente Garay denuncio que quieren dar un golpe institucional al municipio por el caso de la calle María Elena

Por Urgente Santo Tome 29/07/2020 En la mañana de hoy fue convocada una conferencia de prensa de carácter urgente por el intendente de Santo Tome Mariano Garay en la Sede Municipal. En la misma, de semblante ofuscado y con el rostro adusto, el jefe comunal denuncio que se cometió un delito contra la administración pública municipal, hablo de que pretenden dar un golpe institucional contra su gestión, y denunció que funcionarios provinciales habrían participado en el episodio de enripiado a una calle con capital privado antes informado por Urgente. La denuncia concreta es que personas ajenas a la administración municipal estuvieron realizando trabajos en la calle María Elena del barrio 26 viviendas con máquinas viales sin autorización municipal.

Principales frases:

“En horas del mediodía pase por cerca de la calle María Elena y vi camiones y maquinas privadas , veo al concejal Saucedo , al ex concejal Suaid y al ex concejal Joselino Fernández Blanco dirigiendo el trabajo en la calle, inmediatamente llame a Suaid para ver quién es el responsable de eso y me dijo que él era el responsable, con toda la calle cortada, le pedí que parara y que se acercara al municipio para informar al intendente de esa situación, y no me dijo nada”

“ Creo que esto es muy grave para la institucionalidad de un municipio, tratándose de funcionarios públicos, de un concejal, que toman por su cuenta una ciudad sin ser autoridades y sin tenerla autorización correspondiente, esto es una especie de golpe de estado hecho por funcionarios, a lo cual repudio enérgicamente y pido a la población que estén atentos a estos graves hechos que están sucediendo en Santo Tome, ya como todos saben nosotros hemos planteado la posibilidad de una motoniveladora para poder hacer los trabajos, el pueblo sabe que en estos días han habido operaciones para que el municipio no pueda comprar la máquina y aparte de eso aparecen hoy con maquinarias costosas y queremos saber de dónde salen esos fondos, que expliquen a la sociedad de santo tome de que se tratan todas estas cuestiones”

“Nosotros hicimos la denuncia en la policía a través de nuestra abogada, secretario de gobierno, queremos que la justicia actúe, seguramente de provincia vendrá alguna explicación , queremos saber el motivo de todo esto, de provincia debe venir alguna explicación porque repito, han tomado por usurpación una calle, han cortado y pusieron en riesgo a los vecinos de Santo Tome, queremos una explicación, sin tener ninguna autorización de ningún tipo, ni de parte del Secretario de Obras Públicas , ni de este intendente municipal, la verdad es que estamos muy sorprendidos ante este golpe institucional”

“Queremos también saber cuál va ser la posición que van a tener en las próximas horas o días con respecto a la compra de una máquina que estamos pudiendo, toda la población de Santo Tome está exigiendo que se compre, queremos la transparencia , que nos digan los fondos de donde están saliendo para el alquiler de máquinas muy costosas, queremos que nos respeten y , un partido histórico como es el partido radical representado por tres funcionarios que forma parte del comité , queremos saber si el partido avala este golpe institucional, queremos que respondan ante la justicia, hay un delito contra la administración pública que está tipificado en el código penal”

“Los supuestos arreglos que quieren hacer no pueden ser sustentables en el tiempo, nosotros no necesitamos arreglar solo una calle, necesitamos comprar una máquina para poder dar una solución a todo santo tome, no solo a esa calle, y que está en nuestros planes enripiar la calle María Elena, repudio este golpe institucional dado por José Augusto Suaid y Josefino Fernández Blanco”

“Pido a la justicia que actúe, ya están hechas las denuncias y queremos también una solución para que nuestro pueblo pueda desarrollarse en paz, estamos viviendo en democracia, no podemos utilizar fondos que no sabemos de dónde vienen”. Esta noticia esta en desarrollo.