Una familia salió a pasear en remis en Santo Tome , los multaron y les hicieron volver a su casa en cuarentena

Por Urgente Santo Tome 23/03/2020 Luego de la determinación que tomó el municipio de Santo Tome para el mundo del trasporte en la ciudad por prevención contra el coronavirus, circular en auto por la comuna es una tarea que podría traer mucho dolores de cabeza. En el día de ayer se supo que un remisero fue multado por llevar a una familia de paseo, quienes no pudieron justificar la desopilada acción en medio de las medidas de prevención contra la pandemia. Autoridades de tránsito y de las fuerzas de seguridad afirmaron que sólo una persona puede viajar por vehículo particular y un remis puede transportar sólo a una persona con motivo justificado. Además señalaron que el trasporte de carga se va a controlar. En contacto con el director de tránsito local Héctor Flores afirmó: “Los controles siguen y están muy estrictos, el movimiento es menos, algunos circulan sólo por necesidad, de a poco la gente toma conciencia de esto. Hay varias infracciones ya impuestas a santotomeños, ayer tuvimos un caso mus especial, un remisero llevaba a una familia a pasear y se les hizo volver, es imposible no se puede salir a pasear, por favor no salir del domicilio. El que no cumple se le va sancionar”.