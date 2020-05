Una magistrada correntina dijo que en el distrito no hay liberaciones masivas

Por Urgente Santo Tome 02/05/2020 La jueza de Ejecución de Condenas de Corrientes, María Teresa Zacarías, confirmó que en Corrientes no se dieron libertades masivas de condenados aunque si hubieron pedidos en ese sentido. “Los resultados de los pedidos va a depender de la realidad de cada interno, de su familia y del contexto”, aseguró.

"Los pedidos formales empezaron a ingresar en esta semana, de domiciliares y otros de libertades, algunos aún pocos claros”, explicó la jueza en declaraciones al programa Antes que se Imprima de Radio Dos a la que confirmó que “cada caso debe ser analizado con un proceso de defensa y el juez debe definir a través de informes médicos, psicológicos, psicosociales y en los casos de libertades condicionales, debe analizarse todo el proceso del interno desde el primer día y hasta el último día, no solo se resuelve por cumplir los dos tercios de condena y no lo puede otorgar un Juez sin el proceso previo”.

“Estamos intentando clasificar porque cada análisis es particular y el tiempo de resolución es individual”, señaló Zacarías y agregó: “Se evalúa cada situación particular, la casa donde el interno continuará el cumplimiento de condena y el contexto general”. Además se debe coordinar acciones con el Ministerio de Salud y “los resultados de los pedidos va a depender de la realidad de cada interno y de la familia”.

La doctora Zacarias aseguró que “en las solicitudes de los internos sobre beneficios como la prisión domiciliaria o la libertad condicional, existe una cuestión muy importante en torno a un protagonista central: la víctima, o la familia de la víctima si fuera que la primera esté muerta o si se tratara del caso de un menor”.

Fuente La Republica