Una misionera con coronavirus y su pareja santotomeña, están aislados en el Centro de Aislamiento de Santo Tome

Por Urgente Santo Tome 05/09/2020 Autoridades sanitarias de Santo Tome confirmaron en exclusiva a www.urgentesantotome.com que una ciudadana de misiones que dio positivo por un test de covid-19 y su pareja oriunda de esta localidad se hallan aislados en el Centro de Aislamiento local. Luego de confirmarse que una mujer con domicilio en Posadas Misiones había dado positivo en un hisopado efectuado en Centinela, y de que visito a su pareja con residencia en Santo Tome, las autoridades del Comité de Emergencia local tomaron la drástica decisión de aislarlos en el ex Boliche Baila Morena en espera de resultados de hisopados concretado, la posibilidad de contagio es alta, afirmaron. Según la fuente consultada, la pareja no habría tenido contacto con otras personas en esta comuna, pero no descartan testear a todo el grupo familiar del santotomeño, que según las informaciones es camionero. Ayer por la noche los medios misioneros consignaban que una trabajadora del Instituto de Previsión Social (IPS) dio positivo para coronavirus el pasado miércoles en el puesto Centinela cuando intentó regresar a la provincia tras haber estado en Corrientes.

La mujer, quien se desempeña en el área de atención al público de la obra social provincial, permanece en aislamiento domiciliario en Santo Tomé, Corrientes. Los médicos infectologos admitieron que para hoy a la tarde estaría el resultado del ciudadano santotomeño pareja de la misionera que posee covid, mientras tanto en la tensa espera se estarían tomando todos los recaudos para establecer una barrera sanitaria en esta localidad. Ampliaremos

Comunicado del Comite santotomeño