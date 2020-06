Una senadora del PJ dijo que el peronismo no tiene voluntad de poder en Corrientes

Por Urgente Santo Tome 03/06/2020 “Corrientes y el peronismo de Corrientes perdieron una oportunidad más. Este era el momento de reivindicar el derecho de Corrientes de estar al frente” de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), dijo la senadora provincial Carolina Martínez Llano sobre la designación de un empresario maderero de Misiones al frente de la representación argentina en la represa binacional, emplazada en Ituzaingó.

“Lamentablemente, por un lado la indiferencia y el desconocimiento de Buenos Aires, pero fundamentalmente del PJ de Corrientes, que hace años no se pone los pantalones largos”, criticó la dirigente correntina al confirmar que Ignacio Barrios Arrechea, cuyo padre fue gobernador de Misiones por la UCR y ministro de Raúl Alfonsín.

“Está confirmada la designación. Personalmente, de él tengo una muy buena opinión, lo conozco. Es un importante empresario maderero de la provincia de Misiones. Seguramente, esta o la otra semana se oficializará esa designación y trabajaremos en mejorar la relación de la EBY con respecto a Corrientes”, dijo la senadora en declaraciones a LT7 Radio Corrientes

Como publicó La República, Ignacio Barrios Arrechea es el candidato de Cristina Kirchner para ocupar la representación argentina de la EBY. Es hijo de Ricardo Barrios Arrechea, gobernador de Misiones elegido en 1983, cargo al que debió renunciar en 1987 porque el entonces presidente Alfonsín lo convocó para el Ministerio de Salud y Bienestar Social.

Oscar Thomas, el último director del kirchnerismo en Yacyretá, quedó involucrado en la causa de los cuadernos de las coimas. Terminó por salir el año pasado en libertad, tras pagar una caución de tres millones de pesos.

“Yacyretá es una represa importante. Es la cuarta en nivel de importancia a nivel mundial. Produce el 40% de la energía del país”, evaluó Martínez Llano y cuestionó: “Si no te haces respetar en el Gobierno nacional, no te respetan. Y está claro que en el peronismo de Corrientes, al menos por ahora, no hay vocación de poder”.

“No solo hago autocrítica con respecto al peronismo, del que formo parte, sino que también Corrientes no se hace valer. No fue solo durante gobiernos peronistas que perdimos el director ejecutivo de la EBY. Creo que debemos hacer una autocrítica como correntinos, porque otra vez la vemos pasar, cuando tenemos la represa más importante de la Argentina construida en nuestra provincia”, aseguró.

