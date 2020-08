Urgente desde Virasoro: Después de la confirmación del primer caso de covid-19, esperan mas hisopados y que los casos no aumenten

Por Urgente Santo Tome 05/08/2020 Después de que el gobierno de la provincia oficializara a través de un parte el primer caso de coronavirus en la localidad de Gobernador Virasoro, se generó un gran despliegue de personal policial y ambulancias en el Hospital local Dr. Manuel Sussini como grafican las primeras imagenes obtenidas por este diario luego de oficializarse el caso. Según nuestros reporteros hay una guardia permanente de la policía en el frente del nosocomio y ya están estacionadas varias ambulancias en el frente del predio hospitalario ubicado sobre la avenida Lavalle. Hasta el momento no se ha pronunciado el intendente local Emiliano Fernández y se espera que lo haga en una conferencia de prensa convocada para después de las 16 hs en la sede del municipio. El caso confirmado corresponde a un médico pediatra reconocido a nivel comunal de apellido Navajas y aún no está claro en donde habría contraído el virus, lo que genera gran incertidumbre en parte de la sociedad, para ellos se espera un trabajo arduo del comité epidemiológico, que ya habría ordenado más de diez hisopados, en espera de que los casos no aumenten. Por otra parte aun no se confirmo si la localidad volvera a fase 1, esquema que dara a conocer en minutos el gobierno provincial.