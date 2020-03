Valdes abrió las sesiones y hablo de "Provincia ordenada"

Por Urgente Santo Tome 02/03/2020 El discurso se inició a las 10.18 y finalizó a las 13.03. En ese lapso, el mandatario destacó la “relación colaborativa” de su gobierno con la gestión nacional anterior, de la que mencionó como “logros” la creación del parque nacional Iberá; el inicio de la autovía de la ruta 12; la apertura del paso Ituzaingó-Ayolas; la ampliación de Yacyretá, en el brazo Añá Cuá; las 375 obras del Plan Belgrano y el reconocimiento de la regalías de Yacyretá y Salto Grande, cuyo reclamo “fue atendido por primera vez en años”.

“Del Me Too para acá, ya nadie puede dejar de pensar la sociedad de otra forma que no sea de un modo igualitario, con paridad de género, donde todos tengamos los mismos derechos y desterremos para siempre la violencia hacia las mujeres”, dijo.

Respecto del nuevo Gobierno nacional, Valdés bregó por “construir una nueva relación, madura, institucional y que resulte tan o más beneficiosa para todos” los correntinos, y dijo que “apoyará lo bueno” de la gestión de Alberto Fernández y “marcará los errores”, porque “la sinceridad y la buena fe son requisitos indispensables para la buena convivencia política”.

Resaltó la “estabilidad política y financiera de Corrientes”, y señaló que “hay división de poderes y hay seguridad jurídica, la economía está sana, los números equilibrados”. “Es un lugar apto para desarrollar negocios, somos fuertes en ganadería, arroz, cítricos, yerba mate, horticultura y turismo”, resumió y, a partir de allí, planteó los ejes sobre “qué hacer para que Corrientes crezca”.

En busca de oportunidades

“Podemos invertir fuerte en infraestructura, modernización, abrir nuevos mercados, usar la imaginación y la inteligencia y trabajar mucho, apasionadamente”, dijo, sin dejar de lado el contexto económico nacional, ya que “es difícil crecer sin crédito y con tasas de interés elevadas. Es difícil convocar a inversores sin una moneda estable, sin seguridad jurídica”, añadió.

Planteó como desafíos de su gestión “salir al mundo a buscar oportunidades” y mencionó al respeto las misiones comerciales que realizó a China, Letonia y Finlandia, en 2019. “El mundo nos recibió con interés y una excelente predisposición”, sintetizó y citó el caso del frigorífico Tomás Arias, hoy La Muralla China, que fue recuperado con capitales de ese país. “Algunos se reían y hablaban de que eso era un cuento chino. No le costó un solo peso a la provincia de Corrientes”, recordó.

Valdés aseguró que “China necesita proteínas y la mejor fuente es la carne vacuna, por eso tenemos que desarrollar la industria frigorífica. El desafío es recuperar la industria cárnica”, afirmó.

Dijo que es clave para Corrientes desarrollar sus puertos y la industrialización de la madera, y propuso “buscar” en Letonia y Finlandia “cómo hacerlo e inversores para dar el siguiente paso”.

Apuesta a la educación

Aprovechó la experiencia de su visita al norte de Europa para señalar que “Finlandia no es solo madera, es educación”. “Tenemos mucho que aprender de ellos”, agregó y destacó la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque “el conocimiento es la gran llave del futuro y vamos a trabajar codo a codo con nuestras universidades”.

En ese marco, dijo que se debe “ofrecer una educación de calidad, al alcance todos los correntinos, interconectando nuestras escuelas, capacitando a nuestros docentes y actualizando las currículas”, y volvió a defender la “educación pública, gratuita y para todos”.

“No somos lo suficientemente ricos como para darnos el lujo de no invertir en educación y agregaría de no invertir en infraestructura para el desarrollo”, aseguró y repasó los avances en materia de conectividad. “Creamos Telco, para llevar Internet adonde no llegaba, llegaba mal o llegaba caro”, dijo y detalló que ya se desplegaron 174 km de red de fibra óptica en la capital y se instalan 500 videocámaras de última generación.

“En 2020, haremos foco en cerrar el primer anillo provincial de fibra óptica”, anunció, una obra que permitirá interconectar 23 localidades a lo largo de 420 km, con proyección de otros 380 km.

Economía sana

El mandatario dijo que las “finanzas son la llave que nos posibilita todo lo demás” y resaltó que “Corrientes está financieramente sana, es una de las provincias menos endeudadas, los servicios de la deuda representan solo el 3,4 por ciento de los ingresos corrientes y tiene “baja exposición al riesgo cambiario ya que la deuda en moneda extranjera es baja”.

En ese contexto, dijo que, en 2019, el incremento de los salarios del sector público fue de entre 45 y 60% porque “prometimos defender el poder adquisitivo del empleado provincial, aumentos que se trasladaron al sector pasivo, jubilados y pensionados”.

Se comprometió a mantener la “decisión política de continuar” con el pago de adicionales (plus) y el pago de salarios “en tiempo y forma”. “Lo seguiré haciendo hasta el final de mi mandato. Los salarios nunca estarán en riesgo, el pago es y será una prioridad para mi gestión”, aseveró.

Puerto de Lavalle

Con respecto a las obras en puertos, Valdés destacó el avance de la obra del puerto de Lavalle, que está “en un 70% de la escollera norte, el frente, los caminos de acceso al predio, las 2 hectáreas destinadas para la playa de operación y todas las obras de infraestructura básicas para su funcionamiento. Durante 2020 gestionaremos el financiamiento para la construcción del muelle y defensa costera longitudinal, cuyo costo estimado es de 5 millones de dólares”, afirmó.

Fuente La Republica