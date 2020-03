Valdes compartió agenda con mujeres de la provincia

Por Urgente Santo Tome 08/03/2020 Durante la cena-show que se llevó a cabo en Concepto Yapiré (Av. Raúl Alfonsín 3701) el gobernador saludó a las mujeres acercándose a las mesas y tomándose selfies con los diferentes grupos que vinieron de Paso de los Libres, Monte Caseros, Mercedes, Ituzaingó, Caá Catí, Concepción del Yaguareté Corá, Palmar Grande, Santa Lucía, Gobernador Virasoro, San Miguel, Bella Vista, Goya, San Luis del Palmar, Itá Ibaté, Mburucuyá, Saladas, Paso de la Patria, Pago de los Deseos, El Sombrero, Santa Ana, Pje. Arerunguá de Itá Ibaté y de la Capital (Barrios Anahí, Iguazú, Bañado Norte, 7° Circuito, Barrio Pujol, Barrio Nuevo, Ponce, Laguna Seca, 1536 Viviendas, Cichero, La Chola, San Marcos , 5° Circuito B, Santa Margarita, Pirayuí).

A pocos minutos de las 0 horas el mandatario provincial subió al escenario para desear un muy feliz día a todas las mujeres de Corrientes expresando que “en este día tan especial que hoy estamos celebrando y conmemorando y es una noche de reflexión de todas las mujeres de la provincia de Corrientes, todavía tenemos mucho camino para recorrer para lograr la igualdad de la mujer con el hombre, hay muchos que no quieren reconocer que todavía hay mujeres en la Argentina y en la provincia de Corrientes que por igual trabajo cobra un sueldo menor por el solo hecho de ser mujeres, muchas veces en los distintos puestos de trabajo , por ser mujeres realizan el trabajo más ingrato”.

Enfatizó “Tenemos que lograr que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres hay que seguir luchando con la fuerza que las caracterizan todos los días, por eso estamos apostando desde el gobierno provincial a tener igualdad pero no solamente eso yo durante mucho tiempo y en cada uno de los pasos que damos, en las campañas políticas y lo tienen que hacer no solamente mi partido lo tienen que hacer todos los partidos políticos, la mujer tiene que ocupar la misma cantidad de bancas en la legislatura correntina y tiene que haber igualdad de derechos porque también tiene que haber igualdad de poder” .

Aseguró que “Hoy tenemos que hacer una reflexión porque en el lugar donde hay más igualdad es en la sociedad occidental pero todavía en el mundo hay muchas mujeres que sufren, muchas que padecen el yugo de los hombres, muchas mujeres que en algunos casos terminan con sus clítoris extirpados para que no sientan placer y tenemos que decirlo hay muchas mujeres como Malala que todavía no tienen el derecho a la educación y con nuestra sociedad salir a pelear todos para lograr la igualdad de la mujer y el hombre, yo les digo que este 08 de marzo reflexionemos y ustedes tienen una herramienta que es fundamental, las redes sociales, todavía hay hombres que no quieren ustedes sean iguales a nosotros pero entre todos tenemos que hacer que haya una sociedad más justa igualitaria por eso les digo que hoy es un día para festejar la igualdad y erradiquemos la violencia que hay dentro de los hogares, hay muchas mujeres que sufren en sus casas, nosotros lo vemos desde el 911, anímense a denunciar las cosas que padecen para eso generamos una oficina que es el 137 que van a poder acceder a abogados y abogadas que van a estar a disposición de ustedes y tenemos que seguir generando y exigiendo que en cada una de las comisarías de sus pueblos, de sus barrios haya una oficina para la mujer para defender sus derechos “.

La cena show contó con actuaciones de artistas mujeres destacadas como Florencia de Pompert, Sofía Morand, Verónica Noguera, Paula Romero y Lorena Larrea quien agradeció en nombre de las cantoras correntinas que ahora tienen una mejor inclusión en los escenarios; los grupos Viento Norte y Gelatina también fueron parte de la velada donde el baile y la alegría apareció con espontaneidad dibujando merecidas sonrisas de mujeres de todas las edades de la provincia y que se convocaron para celebrar un momento y luego seguir la lucha para lograr que todas puedan vivir en paz y dignamente a la par de los hombres.

Radio Dos