Valdes estuvo en San Roque donde hay muchos casos

Por Urgente Santo Tome 18/09/2020 “Estamos trabajando con los ministros de Salud y Desarrollo Social, además del intendente, para asegurar la asistencia a la comunidad”, expresó tras su visita a San Roque, ciudad que continuará en Fase 1 por una semana más. El gobernador también irá a Mantilla y Empedrado. El gobernador, Gustavo Valdés estuvo esta mañana de viernes en San Roque, la localidad más afectada por Covid-19 en el interior, para coordinar acciones con los equipos de salud y las autoridades municipales. “Vinimos a saludar al personal del hospital local, que está haciendo un trabajo verdaderamente increíble en la primera línea de combate”, manifestó. En ese sentido, anunció que la ciudad seguirá en Fase 1 durante una semana más. “Estamos articulando acciones con el ministro de Salud Pública (Ricardo Cardozo) y con el de Desarrollo Social (Adán Gaya) y con el intendente (Raúl Hadad) para asegurar la asistencia a la comunidad. Queremos que San Roque se sienta respaldado por el Gobierno provincial”, expresó Valdés, agregando que la situación requiere de la colaboración de la comunidad, en especial de los comerciantes que tienen que cerrar sus negocios. “Yo les pido a los sanroqueños que aguantemos un poco más, creo que en quince días la situación será otra, mejor”. Explicó que, luego de pasar una semana más en Fase 1, se evaluará la situación epidemiológica para establecer si se liberarán actividades. Para ello será vital no perder el nexo de contagios. Sobre los casos del Hogar de Ancianos, dijo que los afectados “están bien, pero los tenemos en Capital porque son personas de riesgo”. El gobernador estará también en otras localidades con casos recientes, como Mantilla y Empedrado, charlando con las autoridades e interiorizándose sobre sus respectivas situaciones epidemiológicas. Por su parte, el ministro de salud Ricardo Cardozo, indicó: “La situación de San Roque preocupa, pero por suerte ya tenemos experiencias en este tipo de brotes. Nos ha ocurrido en la capital y en otros lugares como en Paso de los Libres y en Saladas y tuvimos éxito en el accionar”. Dijo que hoy se realizó una “jornada de trabajo y organización junto con los integrantes del Comité de Crisis”. Explicó que “en el país hay un importante incremento de contagios y en el interior están empezando a aumentar los casos y Corrientes y San Roque no escapan de este escenario”. En esta línea, puntualmente sobre San Roque, dijo que “cuando aparece un brote, primero Impacta la cantidad de casos nuevos y luego aparecen los contactos de esos casos y esto llevará unos días de aumento porque los contactos al principio suelen ser negativo y a los días pueden dar positivos”. “Lo que puede pasar concretamente es que puedan seguir apareciendo casos”, enfatizó el ministro. No obstante, aclaró: “El brote esta diseminado solo en los contactos nada más y eso es bueno porque no parecieron brotes nuevos”. “Estamos seguros de que no hemos perdido la trazabilidad. Estamos tranquilos en ese sentido y vamos a seguir trabajando”, remarcó. Por último, pidió a la comunidad “que cumpla con las normas, que disminuyan al máximo el contacto con otras personas porque uno nunca sabe si la persona con la cual se encuentra, trae el virus consigo” y que “confíen en sus autoridades porque siempre les vamos a brindar información veraz”.

Fuente La Republica