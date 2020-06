Valdes señaló que Corrientes sigue en fase 5. Aumentan controles en las fronteras

Por Urgente Santo Tome 29/06/2020 Corrientes continuará en fase 5 de aislamiento aunque con estrictos controles a quienes ingresan y egresan de la provincia, con hisopados obligatorios y suspensión de la repatriación de Correntinos que desde otros puntos del país quieran venir.

Estos anuncios fueron realizados por el gobernador de la provincia Gustavo Valdés en una conferencia de prensa ofrecida en Casa de Gobierno durante la cual anunció además que el 9 de Julio se estará inaugurando la segunda ala del Hospital de Campaña Hogar Escuela y poniendo así en total funcionamiento este centro de salud, lo que va a permitir recuperar para clínica general el Hospital Llano.

Valdés anunció además que se incorporará a los controles del puente General Belgrano, dispositivos electrónicos de rastreo para todos los camiones de repartos que ingresan desde el Chaco, de manera de poder controlar los desplazamientos de manera detalla y así, ante un caso de emergencia poner toda la información a disposición del comité de crisis o en caso de alguna violación a las normas a disposición de la Justicia.

Las únicas flexibilizaciones que se otorgaron en este nuevo anunció son la de elevar de 4 a 6 personas por mesas en bares y restaurantes y de 10 a 20 para asistencia a cultos religiosos, aunque el gobernador correntino reclamó estricto cumplimiento con las medidas de aislamiento dispuestas: “durante la semana vamos bien, pero los fines de semana queremos desbarrancar” dijo en alusión a los desbordes que se produjeron durante los últimos fines de semana especialmente en zonas como la Costanera correntina y los parques y en las reuniones de amigos.

Valdés, destacó las condiciones en las que se encuentra Corrientes y las comparó con el resto del país. “Sabemos que en la Argentina estamos pasando un momento muy complicado, tal vez el más complicado desde que arrancó la pandemia. AMBA esta en fase 1 desde el miércoles, eso nos da una ventaja, pero hay gente que se quiere venir a las provincias, lo mismo nos ocurre desde Brasil, el Chaco o Entre Ríos” resaltó.

“La primera decisión –anunció- es que para ingresar a la provincia se va a requerir un permiso especial tramitado conforme las especificaciones por medio del portal www.permisos.corrientes.gob.ar”, tras lo cual detalló quienes serán los habilitados: personal de salud que salga a prestar servicios o que ingrese a prestar servicio, los dueños o gerentes de comercios, productores, emergencias médicas y patologías complejas, funcionarios públicos y periodistas.

“Vamos a tener un control exacto de quienes ingresan y egresan de la provincia con seguimiento de datos personales de cada persona y de actividades” advirtió.

Las nuevas medidas, que incluye hisopado obligatorio para todos: se llevarán adelante en el Puente Belgrano, donde además se colocará a los camiones de reparto que ingresas desde Resistencia dispositivos electrónicos de rastreo; Ruta 12 en San Borjita y en Bichadero, en la Ruta Nacional 14, ambos límites con la provincia de Misiones, al igual que en la Ruta Provincial 71 que une Colonia Liegbig con Apóstoles.

Al sur los controles estrictos se llevarán a cabo en los tres cruces a la provincia de Entre Ríos, en Mocoretá sobre la Ruta Nacional 14, en la Ruta 12 en Guayquiraro y en Paso Tuna, sobre la ruta Provincial 127 que une Corrientes con San Jaime, Entre Ríos.

Valdés anunció además el paso a fase 3 en Saladas, incorporando a las actividades productivas. “Si saladas hace bien las cosas creemos que en 7, 10 o 14 días vamos a tenerla de nuevo incorporada al mapa de Corrientes” dijo advirtiendo que es esencial “en toda la provincia” el uso del barbijo.

“No bajemos los brazos, no nos relajemos. Esto se descontrola muy rápidamente” advirtió antes de pedir a los mayores de 65 años, especialmente a quienes tienen patologías complejas, “que se cuiden, que no salgan de sus casas, que tengan el máximo de los cuidados” y recomendar a los intendentes “muchísimos cuidados en los asilos de ancianos en los clubes y centros de jubilados”.

“Para estar como estamos –dijo Valdés- hemos tenido sacrificios enormes de tiempo y dinero, de inversión del estado. Si Dios quiere en 15 días más vamos a estar haciendo otra evaluación. Sepamos administrar las libertades que tenemos gracias al esfuerzo, si así no lo hiciéramos vamos a tener que descender de nivel de fase y no es agradable, y espero que las provincias que no están tan bien como nosotros, espero que tengan la suerte de salir adelante”.

Consultado respecto a la repatriación de correntinos que quieren volver a la provincia desde otras provincias y hasta de países vecinos, Valdés fue enfático: “lamentablemente no vamos a traer más a ninguna persona de afuera de la provincia. Hoy terminamos de traer, y las personas que no vinieron en 100 días, hasta que la situación sanitaria cambie no va a poder volver” aseguró

Fuente La Republica