Valdes tomará decisiones sobre la cuarentena en las próximas horas

Por Urgente Santo Tome 25/04/2020 El presidente Alberto Fernández recibió el apoyo y el aval de los gobernadores para extender la cuarentena obligatoria para contener el coronavirus, que ya lleva 36 días. Durante una videoconferencia que mantuvo en la tarde de este viernes, el jefe de Estado no precisó a los mandatarios provinciales hasta cuándo se extenderá esta nueva fase del aislamiento social preventivo y obligatorio, algo que se espera que anuncie este sábado o a mas tardar el domingo próximo.

No obstante voceros del Ejecutivo nacional dan por hecho que la cuarta fase -la cuarentena focalizada, que en rigor ya comenzó, se extenderá hasta el 10 de mayo. Los gobernadores preparan un comunicado para apoyar la prolongación del aislamiento. Es un fuerte respaldo político en medio de las presiones para flexibilizar la medida y en el medio de la tormenta financiera que llevó el dólar blue a su cotización récord.

El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés fue parte del encuentro virtual, aunque al termino del mismo no adelantó ninguna medida, lo comunicaría en las próximas horas, no obstante ha acompañado al igual que los mandatarios del resto del país, las decisiones que se han resuelto en este ámbito.

El mandatario nacional, que habilitó el retorno de más actividades en más de una decena de provincias, tras los pedidos de los gobernadores, alertó sobre el peligro que significaría el retorno indiscriminado de actividades. “Cuando abrimos y permitimos que la gente salga a la calle, indefectiblemente la velocidad de contagio va crecer, indefectiblemente va a haber gente contagiada y enferma. Algunos serán asintomáticos y otros deberán soportar la enfermedad. El secreto de esto es cómo se abre y que la gente vaya saliendo a la calle. El riesgo es que no estamos manejando un gotero, que nos permite poner en cuentagotas cuánta gente circula”, reflexionó Fernández. Por esa razón, el aislamiento seguirá siendo estricto en los grandes centros urbanos.

Mientras tanto, el Gobierno prepara una nueva batería de medidas económicas. Por la baja histórica del barril de petróleo, el Ejecutivo y las provincias petroleras trabajan en un precio criollo de crudo.

Ante un requerimiento del gobernador cordobés Juan Schiaretti, el Presidente adelantó que eliminarán el IVA para la importación de insumos.

El Presidente anunciará seguramente este sábado hasta cuándo se extenderá esta nueva etapa de la cuarentena. Aunque es algo más que un secreto a voces que proseguiría hasta el 10 de mayo, en el Ejecutivo esquivan las confirmaciones. En zonas rurales sin contagio, se levantarían las rest Desde que decretó la cuarentena el 20 de marzo, cada vez que volvió a extender la medida habló con los infectólogos y con los mandatarios provinciales antes de comunicar la continuidad del aislamiento por 15 días. El jueves ya se había reunido durante cerca de 3 horas con los especialistas, a quienes más escucha en esta crisis, con los cuales conversó la posibilidad de que hasta tres chicos puedan realizar breves salidas recreativas, acompañados por sus padres.

El tema se tocó brevemente en la reunión los gobernadores. “No está definido, es de muy difícil implementación”, dijeron muy cerca del Presidente. Los gobernadores tienen diferentes puntos de vista. Horacio Rodríguez Larreta ya lo descartó para la Ciudad. Lo mismo había hechos semanas atrás con la posibilidad de habilitar a los runners. En la Capital no habrá lugar para la flexibilización. “Notamos una sensación de relajamiento de la gente. Solo estamos trabajando para que el take away se consolide sin que ello genere más gente en movimiento”, explicaron en la jefatura de Gobierno.

El Presidente compartió la preocupación que expresó el jefe de Gobierno por la ola de contagios en los geriátricos.

En tanto, Rodolfo Suarez, de Mendoza, que ya recibió el aval para el regreso de la obra privada, espera que el Gobierno le permita habilitar a sus runners. Otro radical, el jujeño Gerardo Morales, ya recibió el visto bueno para que los ciudadanos de su provincia puedan realizar ejercicio físico al aire libre y hacer trámites. Durante la videoconferencia, Morales volvió a relatar que hace 20 días que no se registran casos en su distrito.ricciones.

La Republica