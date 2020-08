Valdes visitó Garruchos e inauguró arreglos en el acceso de la ciudad

Por Urgente Santo Tome 14-08-2020 El gobernador Gustavo Valdés visitó la localidad de Garruchos, donde inauguró el enripiado de su acceso y un puesto de control. Junto al intendente local, Alejandro Minigozi, el mandatario provincial se comprometió avanzar en obras a través de la construcción de viviendas, y pavimento urbano, considerando importante la proyección de un puerto allí, dado que se encuentra sobre el río Uruguay. "Hay que seguir trabajando juntos por el desarrollo de la región", sostuvo.

Al promediar la mañana y tras cumplir en la víspera otras inauguraciones en San Carlos, el Gobernador habilitó oficialmente este jueves el enripiado de 5 kilómetros de la ruta provincial 37, acceso de la localidad de Garruchos, desde la ruta provincial 94. En el lugar también inauguró un puesto de control construido por el municipio, pero que Valdés anunció en la ocasión la restitución de su costo.



Al tomar la palabra, el mandatario provincial manifestó inicialmente su satisfacción por tomar contacto con las fuerzas vivas de la localidad, a pesar de la lejanía con la Capital. En este marco, anunció la remisión de 400mil pesos del tesoro provincial “para reponer los gastos que implican este esfuerzo municipal y para su utilización en otras cosas”, respecto a la obra realizada por el municipio.



En otro orden de temas, Valdés valoró la visión desarrollista del intendente Minigozi, “quien sueña con hacer una represa, canalizar el Aguapey y tener una cooperativa grande”, a la vez que destacó el acceso enripiado, recordando además, que “no me olvido el compromiso de asfaltar la localidad”.



Siguiendo, el gobernador adelantó que la Provincia continuará proyectando junto a la comuna la ejecución de obras clave, como el puerto local, y anunció que “vamos a poner en marcha 10 viviendas más”, una vez que se terminen de ejecutar otra decena de soluciones habitacionales en el lugar.



Finalizando, el mandatario instó a seguir trabajando juntos –Provincia y Municipio- por el desarrollo socioeconómico de la región, considerando que el departamento de Santo Tomé es uno de los más ricos de la provincia.











Monte Caseros y Juan Pujol se suman a las localidades con casos de coronavirus











El intendente de Monte Caseros Miguel Olivieri confirmó un caso positivo de coronavirus en Monte Casreos y otro en la cercana Juan Pujol, localidades donde se activaron los protocolos y donde el comité de crisis pondrá las miradas en las próximas horas para seguir las investigaciones epidemiológicas.



Olivieri dijo que "el gobernador me comunicó oficialmente los dos casos, me transmitió el acompañamiento del Gobierno” aunque adelantó que “no hablamos de cambio de Fase". En declaraciones a Radio Dos, el jefe comunal adelantó que "el caso positivo de Caseros es una trabajadora de la salud de un sanatorio privado" y en ese sentido reconoció que "el mayor problema lo tendríamos en la clínica".



En cuanto a Juan Pujol, el jefe comunal de Monte Caseros afirmó que se trata de "un muchacho que viajó a Chajari a comprar repuestos para su auto. El intendente ya tomó los recaudos necesarios" dijo.



Olivieri adelantó que “las medidas que vamos a tomar las vamos a anunciar mañana (por este viernes) cuando nos reunamos con el Comité de Crisis. Por ahora hay 15 personas aisladas, que fueron las que estuvieron en contacto con los dos casos positivos", precisó.



Con esto Corrientes lleva acumulados 247 casos

Fuente La Republica