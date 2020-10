Vigno dijo que la reelección de Valdes "será algo natural"

Por Urgente Santo Tome 31/10/2020 Las de­fi­ni­cio­nes po­lí­ti­cas en tor­no a las elec­cio­nes del año pró­xi­mo de­ja­ron ayer una afir­ma­ción cla­ve. El mi­nis­tro se­cre­ta­rio Ge­ne­ral de la Go­ber­na­ción, Car­los Vig­no­lo, ase­gu­ró en re­fe­ren­cia a Gus­ta­vo Val­dés que “su re­e­lec­ción se­rá un pro­ce­so na­tu­ral. Es­tá con­so­li­dan­do un li­de­raz­go cla­ro y con­cre­to no só­lo ha­cia den­tro del ra­di­ca­lis­mo si­no con la gen­te”, agre­gó.

En el mar­co de una en­tre­vis­ta ra­dial el fun­cio­na­rio des­ta­có “el li­de­raz­go de Gus­ta­vo Val­dés con un sen­ti­do am­plio, sin con­fron­ta­ción”, e hi­zo re­fe­ren­cia a la si­tua­ción po­lí­ti­ca in­ter­na: “Es­ta­mos bien. Hay di­fe­ren­cias pe­ro eso es nor­mal. Las elec­cio­nes ge­ne­ran po­si­cio­na­mien­tos”.

La re­e­lec­ción de Val­dés se­rá un pro­ce­so na­tu­ral. El es­tá con­so­li­dan­do un li­de­raz­go cla­ro y con­cre­to no so­lo ha­cia den­tro del ra­di­ca­lis­mo si­no con la gen­te”, opi­nó Vig­no­lo y agre­gó: “Cre­ce y con­so­li­da un li­de­raz­go y una acep­ta­ción de la gen­te, y eso lo con­si­guió con su tra­ba­jo, de­mos­tran­do que es­tá a la al­tu­ra de la cir­cuns­tan­cia, con­vo­can­do a to­dos sin ge­ne­rar con­flic­tos”.

“Val­dés no tras­la­da con­flic­tos a la so­cie­dad, los re­suel­ve. Tal vez ten­ga eno­jos, pe­ro los ocul­ta”, in­sis­tió. “Que la má­xi­ma au­to­ri­dad ten­ga ese ni­vel de aplo­mo tras­la­da con­fian­za. Con to­dos los pro­ble­mas de la gen­te, si se agre­ga un con­flic­to po­lí­ti­co se­ría un grue­so error. Por ca­so: me gus­ta­ría de­cir mu­chas co­sas, pe­ro eso no es pru­den­te hoy”, gra­fi­có.

En en­tre­vis­tas con épo­ca al­gu­nos le­gis­la­do­res se ha­bí­an ex­pre­sa­do en es­te sen­ti­do con­si­de­ran­do que es­tán da­das las con­di­cio­nes pa­ra una even­tual re­e­lec­ción. Por ca­so, Ariel Bá­ez de Ciu­da­da­nos Com­pro­me­ti­dos (CI­CO) y los li­be­ra­les, Any Pe­rey­ra y Eduar­do Har­doy, opi­na­ron fa­vo­ra­ble­men­te.

Ade­más, du­ran­te un diá­lo­go ra­dial Vig­no­lo tam­bién se re­fi­rió a la opo­si­ción. “No es mo­men­to de mar­car di­fe­ren­cias. So­mos un par­ti­do po­lí­ti­co dis­tin­to al Go­bier­no Na­cio­nal, y en al­gu­nos ca­sos son muy fuer­tes, pe­ro es­te es el mo­men­to de tra­gar­se sa­pos. No es el mo­men­to de pe­le­ar”, fi­na­li­zó.

Fuente Epoca