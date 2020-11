Vuelven las clases presenciales en varias escuelas rurales de Corrientes

Por Urgente Santo Tome 09/11/2020 Volvieron, este luns 9 de noviembre, las clases presenciales a sesenta y seis escuelas correntinas, 21 de modalidad primaria con alumnos de sexto grado y 45 en modalidad secundaria agrotécnica y superior, anunció la ministra de Educación Susana Benitez. Se trata de escuelas de 4 categoría, con personal único.





"Hay lugares en los que no podemos volver, como por ejemplo, en la ciudad Capital, en ningún momento vamos a poder volver. Tampoco vamos a poder volver en Bella Vista y Paso de los Libres", dijo hoy la ministra de educación de Corrientes, Susana Benitez, en conferencia de prensa, desde Casa de Gobierno.







Se han abierto para trabajar refuerzos de contenidos prioritarios, evaluaciones de finalización de ciclo y prácticas, precisó.







No habrá actos de colación ni de entrega de títulos debido a que "grandes concetraciones" como actos académicos "no están permitidos", dijo la ministra.







Las escuelas tendrán autonomía para evaluar la situación de los alumnos y los docentes, dijo la ministra. En caso de no poder cumplir con prácticas este año, los alumnos a quienes así se exija para aprobar contenidos, podrán reprogramarlas en 2021, señaló.

Fuente Momarandu.com